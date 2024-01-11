Hitman: Blood Money Reprisal для Switch выйдет 25 января

Hitman: Blood Money Reprisal выйдет для Switch в Nintendo eShop 25 января, сообщил издатель Feral Interactive. Обновленный стелс-экшен впервые был выпущен для iOS в App Store и Android в Google Play 30 ноября 2023 года.

Вы — Агент 47 — обученный киллер, попавший под прицел конкурирующего агентства «Франшиза». Отправьтесь на смелую миссию по уничтожению смертоносных архитекторов темного заговора и используйте все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, чтобы выполнить работу, сохраняя при этом сдержанность. Проникните, казните и сбегите незамеченными.

Reprisal представляет собой искусную переработку классического стелс-боевика, дополненную улучшениями игрового процесса, вдохновленными более поздними играми серии, с полностью настраиваемым сенсорным интерфейсом и полной поддержкой геймпада.