IO Interactive подтвердила полную поддержку Hitman World of Assassination в 2024 году

Студия IO Interactive поделилась с поклонниками Hitman отличной новостью - поддержка игры продолжится в следующем году! Компания-разработчик из Дании напомнила, что три последние части Hitman были объединены в один сборник Hitman World of Assassination в 2023 году.

В 2024 году в игре появятся новые задания, цели для убийств, внутриигровые предметы и другой контент, но подробности пока не сообщаются. Пока же игроки могут насладиться новогодним событием в Hitman World of Assassination и нарядить Агента 47 в рождественский джемпер.

Также разработчик сообщил, что релиз на Nintendo Switch ремастера Hitman: Blood Money с подзаголовком Reprisal, который поступил в продажу 30 ноября на Android и iOS, состоится в конце января.

Следует отметить, что в разработке у IO Interactive есть крупнобюджетный экшен про Джеймса Бонда, амбициозная фэнтезийная RPG Project Fantasy и, возможно, шутер с элементами RPG Project Dragon.