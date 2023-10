В Hitman появилась новая неуловимая цель на ограниченное время - The Drop с участием Дмитрия Вегаса

IO Interactive, независимый разработчик и издатель видеоигр, объявил сегодня о запуск своей новой миссии «Неуловимая цель» The Drop в Hitman: World of Assassination. В этой новой миссии, доступной бесплатно всем владельцам Hitman: World of Assassination, Агенту 47 поручено уничтожить Алексиоса Ласкаридиса, международного ди-джея, ставшего наркобароном, созданного по образцу всемирно известного ди-джея Дмитрия Вегаса.

До 26 ноября игроки смогут принять участие в этом уникальном контракте «сделай или умри». Миссия предложит множество способов заставить Агента 47 устранить угрозу, исходящую от двуликого музыканта во время его выступления в берлинском клубе.

Игрокам предлагается переиграть оригинальную миссию «Берлин» из Hitman 3, прежде чем приступить к миссии «Неуловимая цель», поскольку она послужила основой для разработки этой новой тематической миссии. У них будет только один шанс выполнить эту миссию, и если они хотят увеличить свои шансы устранить альтер-эго криминального вдохновителя Дмитрия Вегаса, знакомство с местностью определенно им поможет.

Игрокам Hitman: World of Assassination доступно еще много занятий. Например, Хэллоуинское событие Mills Reverie только началось и предложит игрокам возможность получить костюм Фонаря Джека в миссии на тему Хэллоуина. Кроме того, испытание «Кодовое имя 47» уже доступно, и в течение следующих нескольких дней фанаты смогут разблокировать ретро-скин и костюм для Агента 47.