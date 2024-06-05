Для Hogwarts Legacy стало доступно летнее обновление

Разработчики Hogwarts Legacy пару дней назад анонсировали долгожданное летнее обновление. И вот сегодня они рапортовали о выходе патча. Ниже представлен полный список изменений

Версия сборки – 1218405

Комментарий разработчиков: это обновление открывает задание «Магазин с привидениями», ранее доступное только для платформ Sony на всех поддерживаемых платформах, а также все ранее эксклюзивные предметы и косметические предметы, в том числе:

Крепление Onyx Hyppogriff.

Зелье Феликса Фелисиса.

Косметический набор «Лавочник».

Он также включает в себя новые, никогда ранее не встречавшиеся косметические предметы, и новую метлу:

Лаванда Бореалис.

Тематическое снаряжение Азкабана.

Круглые очки с клейкой лентой.

Также был добавлен фоторежим, позволяющий игрокам делать скриншоты своего опыта Hogwarts Legacy и всех недавно разблокированных косметических предметов.

*Фоторежим станет доступен после завершения миссии по получению доступа к путеводителю.

Кроме того, в этом патче игрокам также доступна функция сброса очков талантов, чтобы воссоздать свою идеальную ведьму/волшебника без необходимости начинать новое прохождение. Также было исправлено несколько ошибок (подробности ниже).

Список исправленных проблем:

Исправлены некоторые обрезания звуков, несколько опечаток и добавлены обновлённые локализованные голоса озвучки с корректной громкостью.

Исправлены некоторые проблемы с пользовательским интерфейсом, связанные с меню «Руководства» и комплектами заклинаний.

Исправлены проблемы с достижениями, из-за которых некоторые страницы «Руководства» о полёте, а также другие коллекционные предметы не учитывались при подсчёте достижений.

Исправлена проблема, из-за которой Лодгок иногда застревал в трактире «Кабанья голова» в Хогсмиде, что блокировало прохождение игры.

Исправлена проблема, когда бабочки снова возрождались и приводили игрока к уже найденному сундуку.

Исправлено несколько проблем с навигацией, связанных с повторным появлением и взаимодействием с замками, которые можно открыть с помощью заклинания Алохомора.

Исправлена проблема с боем, из-за которой убийцы сторонников Ранрока не могли нанести урон аватару.

Исправлено несколько проблем с освещением.

Исправлена проблема с неправильной реакцией на нажатие в режиме для левшей.

Обновлён список авторов игры.

Обновлены пакеты SDK для ПК, включая Razer Chroma, и очищены полупрозрачные сетки при трассировке лучей.

Было найдено и исправлено множество других ошибок.

Полный список изменений:

Локализация

Реализовано несколько обновленных локализованных дублей озвучки для японского и испанского языков.

Исправлен бразильско-португальский перевод «Очков в серебряной оправе».

Исправлена опечатка в описании французского заклинания «Вингардиум Левиоса».

Исправлено несколько обрывов голоса за кадром на протяжении всей игры.

Аудио

Исправлено несколько обрывов озвучки на протяжении всей игры.

Исправлен случай, когда громкость звуковых эффектов/диалогов становилась громче, чем громкость музыки при использовании стереоустройств и настройке на 50%.

Пользовательского интерфейса

Исправлена ошибка, из-за которого игрок не мог выбрать параметры страниц руководства по полю при доступе к меню, удерживая кнопку применения основного заклинания.

Исправлена ошибка, когда загрузка ручного сохранения или быстрого перемещения в определенные места приводила к исчезновению подсказок алохаморы из клеток магических зверей.

Исправлена ошибка, когда заклинания Темных искусств становились недоступными для использования после использования обычных заклинаний в снаряжении 1.

Исправлена ошибка когда значок миссии последней арки гонки на метлах оставался на экране после завершения.

Игровой процесс

Убраны бабочки, вводящие игроков в заблуждение к ранее открытым сундукам с сокровищами.

Исправлен случай, когда нерушимая гигантская тыква делала недоступным сундук с сокровищами в Фельдкрофте.

Исправлен случай, когда использование таланта «Скорость» на краю карты приводило к задержке выполнения миссии на этапе «Поиск символа руны».

Исправлен случай, когда Феникс мог появиться в случайном месте, прежде чем достичь гнезда в конце миссии.

Достижения

Исправлен случай, когда страница руководства по полетному полю «Фонтан на территории Хогвартса» не учитывалась при расчете счетчиков карты или сектора крыла колокольни.

Неигровые персонажи

Исправлен случай, когда Лодгок иногда застревал внутри Хогсхеда в Хогсмиде вместо того, чтобы отправиться в Гробницу Ведьмы, что мешало прогрессу игрока.

Персонаж

Исправлен случай, когда аватар не мог подняться и добраться до сундука с сокровищами в Высокой крепости.

Исправлен случай, когда Легендарные Маскарадные Маски при экипировке отображались на лице аватара.

Исправлен случай, когда при плавании к хранилищу сокровищ возле Кинбриджа персонаж поднимался в воздух.

Навигация

Исправлен случай, когда профессор Гарлик и профессор Гекат могли застревать в воздухе после выхода из больницы.

Исправлен случай, когда на экране загрузки дверь клетки снова закрывалась без регенерации замка Алохамора в бандитском лагере на северном конце карты.

Исправлен случай, когда загрузка сохранения и быстрое перемещение в любое место приводили к исчезновению замков Алохомора из фиксированных клеток.

Исправлен случай, когда скопления костей теряли коллизию и проваливались сквозь пол при взаимодействии с ними.

Бой

Исправлена ошибка, из-за которой атаки врагов-убийц-лоялистов не наносили урона персонажу.

Освещение

Исправлен случай, когда при выходе из хранилища замка в коридоре отображались визуальные эффекты ослепляющего освещения.

Исправлен случай, когда изменения освещения были видны при изменении угла камеры во время разговора с профессором Гарликом в оранжерее.

Доступность

Исправлен случай, когда установка режима «левши» в виварии приводила к тому, что персонаж пил зелье или разворачивал боевые растения при попытке получить доступ к меню зверей.

Общее

Обновленные титры

PlayStation®5

Увеличена громкость диалогов аватара во время финального боя.

Исправлен случай, когда локализованная клавиатура со специальными символами не отображалась при именовании персонажа и пойманных магических зверей.

Добавлен недостающий визуальный эффект огня для камина в Питт-апон-Форд.

Добавлен недостающий визуальный эффект огня для камина в Питт-апон-Форд. Исправлен случай, когда узел лунного камня на склоне горы нельзя было достичь или с ним невозможно было взаимодействовать.

Исправлен случай, когда выбор повторной попытки после отставания от профессора Фига в Хранилище Гринготтс приводил к тому, что игрок возрождался OOW и блокировал прогресс.

ПК