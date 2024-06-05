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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 696 оценок

Для Hogwarts Legacy стало доступно летнее обновление

DeadRemix
Новости

Разработчики Hogwarts Legacy пару дней назад анонсировали долгожданное летнее обновление. И вот сегодня они рапортовали о выходе патча. Ниже представлен полный список изменений

Версия сборки – 1218405

Комментарий разработчиков: это обновление открывает задание «Магазин с привидениями», ранее доступное только для платформ Sony на всех поддерживаемых платформах, а также все ранее эксклюзивные предметы и косметические предметы, в том числе:

  • Крепление Onyx Hyppogriff.
  • Зелье Феликса Фелисиса.
  • Косметический набор «Лавочник».

Он также включает в себя новые, никогда ранее не встречавшиеся косметические предметы, и новую метлу:

  • Лаванда Бореалис.
  • Тематическое снаряжение Азкабана.
  • Круглые очки с клейкой лентой.

Также был добавлен фоторежим, позволяющий игрокам делать скриншоты своего опыта Hogwarts Legacy и всех недавно разблокированных косметических предметов.

*Фоторежим станет доступен после завершения миссии по получению доступа к путеводителю.

Кроме того, в этом патче игрокам также доступна функция сброса очков талантов, чтобы воссоздать свою идеальную ведьму/волшебника без необходимости начинать новое прохождение. Также было исправлено несколько ошибок (подробности ниже).

Список исправленных проблем:

  • Исправлены некоторые обрезания звуков, несколько опечаток и добавлены обновлённые локализованные голоса озвучки с корректной громкостью.
  • Исправлены некоторые проблемы с пользовательским интерфейсом, связанные с меню «Руководства» и комплектами заклинаний.
  • Исправлены проблемы с достижениями, из-за которых некоторые страницы «Руководства» о полёте, а также другие коллекционные предметы не учитывались при подсчёте достижений.
  • Исправлена проблема, из-за которой Лодгок иногда застревал в трактире «Кабанья голова» в Хогсмиде, что блокировало прохождение игры.
  • Исправлена проблема, когда бабочки снова возрождались и приводили игрока к уже найденному сундуку.
  • Исправлено несколько проблем с навигацией, связанных с повторным появлением и взаимодействием с замками, которые можно открыть с помощью заклинания Алохомора.
  • Исправлена проблема с боем, из-за которой убийцы сторонников Ранрока не могли нанести урон аватару.
  • Исправлено несколько проблем с освещением.
  • Исправлена проблема с неправильной реакцией на нажатие в режиме для левшей.
  • Обновлён список авторов игры.
  • Обновлены пакеты SDK для ПК, включая Razer Chroma, и очищены полупрозрачные сетки при трассировке лучей.
  • Было найдено и исправлено множество других ошибок.

Полный список изменений:

Локализация

  • Реализовано несколько обновленных локализованных дублей озвучки для японского и испанского языков.
  • Исправлен бразильско-португальский перевод «Очков в серебряной оправе».
  • Исправлена опечатка в описании французского заклинания «Вингардиум Левиоса».
  • Исправлено несколько обрывов голоса за кадром на протяжении всей игры.

Аудио

  • Исправлено несколько обрывов озвучки на протяжении всей игры.
  • Исправлен случай, когда громкость звуковых эффектов/диалогов становилась громче, чем громкость музыки при использовании стереоустройств и настройке на 50%.

Пользовательского интерфейса

  • Исправлена ошибка, из-за которого игрок не мог выбрать параметры страниц руководства по полю при доступе к меню, удерживая кнопку применения основного заклинания.
  • Исправлена ошибка, когда загрузка ручного сохранения или быстрого перемещения в определенные места приводила к исчезновению подсказок алохаморы из клеток магических зверей.
  • Исправлена ошибка, когда заклинания Темных искусств становились недоступными для использования после использования обычных заклинаний в снаряжении 1.
  • Исправлена ошибка когда значок миссии последней арки гонки на метлах оставался на экране после завершения.

Игровой процесс

  • Убраны бабочки, вводящие игроков в заблуждение к ранее открытым сундукам с сокровищами.
  • Исправлен случай, когда нерушимая гигантская тыква делала недоступным сундук с сокровищами в Фельдкрофте.
  • Исправлен случай, когда использование таланта «Скорость» на краю карты приводило к задержке выполнения миссии на этапе «Поиск символа руны».
  • Исправлен случай, когда Феникс мог появиться в случайном месте, прежде чем достичь гнезда в конце миссии.

Достижения

  • Исправлен случай, когда страница руководства по полетному полю «Фонтан на территории Хогвартса» не учитывалась при расчете счетчиков карты или сектора крыла колокольни.

Неигровые персонажи

  • Исправлен случай, когда Лодгок иногда застревал внутри Хогсхеда в Хогсмиде вместо того, чтобы отправиться в Гробницу Ведьмы, что мешало прогрессу игрока.

Персонаж

  • Исправлен случай, когда аватар не мог подняться и добраться до сундука с сокровищами в Высокой крепости.
  • Исправлен случай, когда Легендарные Маскарадные Маски при экипировке отображались на лице аватара.
  • Исправлен случай, когда при плавании к хранилищу сокровищ возле Кинбриджа персонаж поднимался в воздух.

Навигация

  • Исправлен случай, когда профессор Гарлик и профессор Гекат могли застревать в воздухе после выхода из больницы.
  • Исправлен случай, когда на экране загрузки дверь клетки снова закрывалась без регенерации замка Алохамора в бандитском лагере на северном конце карты.
  • Исправлен случай, когда загрузка сохранения и быстрое перемещение в любое место приводили к исчезновению замков Алохомора из фиксированных клеток.
  • Исправлен случай, когда скопления костей теряли коллизию и проваливались сквозь пол при взаимодействии с ними.

Бой

  • Исправлена ошибка, из-за которой атаки врагов-убийц-лоялистов не наносили урона персонажу.

Освещение

  • Исправлен случай, когда при выходе из хранилища замка в коридоре отображались визуальные эффекты ослепляющего освещения.
  • Исправлен случай, когда изменения освещения были видны при изменении угла камеры во время разговора с профессором Гарликом в оранжерее.

Доступность

  • Исправлен случай, когда установка режима «левши» в виварии приводила к тому, что персонаж пил зелье или разворачивал боевые растения при попытке получить доступ к меню зверей.

Общее

  • Обновленные титры

PlayStation®5

  • Увеличена громкость диалогов аватара во время финального боя.
  • Исправлен случай, когда локализованная клавиатура со специальными символами не отображалась при именовании персонажа и пойманных магических зверей.
    Добавлен недостающий визуальный эффект огня для камина в Питт-апон-Форд.
  • Исправлен случай, когда узел лунного камня на склоне горы нельзя было достичь или с ним невозможно было взаимодействовать.
  • Исправлен случай, когда выбор повторной попытки после отставания от профессора Фига в Хранилище Гринготтс приводил к тому, что игрок возрождался OOW и блокировал прогресс.

ПК

  • Обновления SDK/поддержка платформ
  • Поддержка Razer Chroma SDK
  • Streamline 2.4
  • DLSS 3.7
  • FSR 2
  • Версия XeSS 1.3
  • Контроллер DualSense/DualShock 1.5.0 для улучшенной поддержки ПК
  • Исправлен случай, когда меню заклинаний становилось недоступным после привязки выбора заклинания к клавише TAB, что мешало прогрессу игрока.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игра зависала при наложении двух интерфейсов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой фон меню мигал белым при переключении на более низкий пресет настроек графики.
  • Исправлена ошибка, из-за которой перемещение камеры на определенной платформе «Головоломки Мерлина» в Кинбридже приводило к появлению стробоскопического эффекта на освещении.
  • Исправлена ошибка, из-за которой оттенки окружения резко менялись при перемещении камеры в Хогсмиде.
  • Исправлена ошибка, из-за которой перезагрузка ручного сохранения в подземелье «Защита от темных искусств» после завершения первой головоломки приводила к тому, что игрок застревал и блокировал прогресс.
  • Убраны некорректные полупрозрачные сетки в BVH.
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Sivispacempb

Я думал они добавят больше интересных квестов , персонажей , или фансервиса , сделают обучение более живым и интерактивным, квидич например добавят, учеников в комнаты с которыми можно общаться как с нпс, а так игра больше похожа на сплошную интерактивную декорацию, хоть и красивую.

1
Madjestik1985

крутая обнова. поставил и игра стала вылетать. до этого 60 часов и не единого вылета (даже когда игру сворачивал)

0
Abramski90

Да неужели,год считай как ни 1го патча) а они бы не помешали...)

0
Tiberius684

Чёт у меня на ps5 вылеты какие то начались, после патча. Выход из комнаты-вылет, применение заклинания-вылет. Хороший патч!)))

0
Mystik_86

в стиме уже есть? а то эпики, как обычно, задерживают с патчем что-то, хотя в видео говорится про выход 6 июня

-1
DeadRemix

Уже как час доступна обнова . 53гб качает

-1
DavieDzhons DeadRemix

53г. ну-ну.) Не вводи в заблуждение! Там куда меньший объём. Это из-за того что у тебя русская озвучка стояла и все файлы заново перекачиваются.

0
Анастасия Воскресова DeadRemix

интересно когда в эпике очухаются

0
DavieDzhons Анастасия Воскресова

Пофиг всё-равно нужно время чтобы озвучку под обновление адаптировать.

0
Анастасия Воскресова DavieDzhons

Озвучка уже готова и лежит с остальными файлами, об этом Game voice писали сразу же) Ждать не придется) А вот обновления эпикам видимо придется ждать дольше, как всегда))

0