Для Hogwarts Legacy стало доступно летнее обновление

Разработчики Hogwarts Legacy пару дней назад анонсировали долгожданное летнее обновление. И вот сегодня они рапортовали о выходе патча. Ниже представлен полный список изменений
Версия сборки – 1218405
Комментарий разработчиков: это обновление открывает задание «Магазин с привидениями», ранее доступное только для платформ Sony на всех поддерживаемых платформах, а также все ранее эксклюзивные предметы и косметические предметы, в том числе:
- Крепление Onyx Hyppogriff.
- Зелье Феликса Фелисиса.
- Косметический набор «Лавочник».
Он также включает в себя новые, никогда ранее не встречавшиеся косметические предметы, и новую метлу:
- Лаванда Бореалис.
- Тематическое снаряжение Азкабана.
- Круглые очки с клейкой лентой.
Также был добавлен фоторежим, позволяющий игрокам делать скриншоты своего опыта Hogwarts Legacy и всех недавно разблокированных косметических предметов.
*Фоторежим станет доступен после завершения миссии по получению доступа к путеводителю.
Кроме того, в этом патче игрокам также доступна функция сброса очков талантов, чтобы воссоздать свою идеальную ведьму/волшебника без необходимости начинать новое прохождение. Также было исправлено несколько ошибок (подробности ниже).
Список исправленных проблем:
- Исправлены некоторые обрезания звуков, несколько опечаток и добавлены обновлённые локализованные голоса озвучки с корректной громкостью.
- Исправлены некоторые проблемы с пользовательским интерфейсом, связанные с меню «Руководства» и комплектами заклинаний.
- Исправлены проблемы с достижениями, из-за которых некоторые страницы «Руководства» о полёте, а также другие коллекционные предметы не учитывались при подсчёте достижений.
- Исправлена проблема, из-за которой Лодгок иногда застревал в трактире «Кабанья голова» в Хогсмиде, что блокировало прохождение игры.
- Исправлена проблема, когда бабочки снова возрождались и приводили игрока к уже найденному сундуку.
- Исправлено несколько проблем с навигацией, связанных с повторным появлением и взаимодействием с замками, которые можно открыть с помощью заклинания Алохомора.
- Исправлена проблема с боем, из-за которой убийцы сторонников Ранрока не могли нанести урон аватару.
- Исправлено несколько проблем с освещением.
- Исправлена проблема с неправильной реакцией на нажатие в режиме для левшей.
- Обновлён список авторов игры.
- Обновлены пакеты SDK для ПК, включая Razer Chroma, и очищены полупрозрачные сетки при трассировке лучей.
- Было найдено и исправлено множество других ошибок.
Полный список изменений:
Локализация
- Реализовано несколько обновленных локализованных дублей озвучки для японского и испанского языков.
- Исправлен бразильско-португальский перевод «Очков в серебряной оправе».
- Исправлена опечатка в описании французского заклинания «Вингардиум Левиоса».
- Исправлено несколько обрывов голоса за кадром на протяжении всей игры.
Аудио
- Исправлено несколько обрывов озвучки на протяжении всей игры.
- Исправлен случай, когда громкость звуковых эффектов/диалогов становилась громче, чем громкость музыки при использовании стереоустройств и настройке на 50%.
Пользовательского интерфейса
- Исправлена ошибка, из-за которого игрок не мог выбрать параметры страниц руководства по полю при доступе к меню, удерживая кнопку применения основного заклинания.
- Исправлена ошибка, когда загрузка ручного сохранения или быстрого перемещения в определенные места приводила к исчезновению подсказок алохаморы из клеток магических зверей.
- Исправлена ошибка, когда заклинания Темных искусств становились недоступными для использования после использования обычных заклинаний в снаряжении 1.
- Исправлена ошибка когда значок миссии последней арки гонки на метлах оставался на экране после завершения.
Игровой процесс
- Убраны бабочки, вводящие игроков в заблуждение к ранее открытым сундукам с сокровищами.
- Исправлен случай, когда нерушимая гигантская тыква делала недоступным сундук с сокровищами в Фельдкрофте.
- Исправлен случай, когда использование таланта «Скорость» на краю карты приводило к задержке выполнения миссии на этапе «Поиск символа руны».
- Исправлен случай, когда Феникс мог появиться в случайном месте, прежде чем достичь гнезда в конце миссии.
Достижения
- Исправлен случай, когда страница руководства по полетному полю «Фонтан на территории Хогвартса» не учитывалась при расчете счетчиков карты или сектора крыла колокольни.
Неигровые персонажи
- Исправлен случай, когда Лодгок иногда застревал внутри Хогсхеда в Хогсмиде вместо того, чтобы отправиться в Гробницу Ведьмы, что мешало прогрессу игрока.
Персонаж
- Исправлен случай, когда аватар не мог подняться и добраться до сундука с сокровищами в Высокой крепости.
- Исправлен случай, когда Легендарные Маскарадные Маски при экипировке отображались на лице аватара.
- Исправлен случай, когда при плавании к хранилищу сокровищ возле Кинбриджа персонаж поднимался в воздух.
Навигация
- Исправлен случай, когда профессор Гарлик и профессор Гекат могли застревать в воздухе после выхода из больницы.
- Исправлен случай, когда на экране загрузки дверь клетки снова закрывалась без регенерации замка Алохамора в бандитском лагере на северном конце карты.
- Исправлен случай, когда загрузка сохранения и быстрое перемещение в любое место приводили к исчезновению замков Алохомора из фиксированных клеток.
- Исправлен случай, когда скопления костей теряли коллизию и проваливались сквозь пол при взаимодействии с ними.
Бой
- Исправлена ошибка, из-за которой атаки врагов-убийц-лоялистов не наносили урона персонажу.
Освещение
- Исправлен случай, когда при выходе из хранилища замка в коридоре отображались визуальные эффекты ослепляющего освещения.
- Исправлен случай, когда изменения освещения были видны при изменении угла камеры во время разговора с профессором Гарликом в оранжерее.
Доступность
- Исправлен случай, когда установка режима «левши» в виварии приводила к тому, что персонаж пил зелье или разворачивал боевые растения при попытке получить доступ к меню зверей.
Общее
- Обновленные титры
PlayStation®5
- Увеличена громкость диалогов аватара во время финального боя.
- Исправлен случай, когда локализованная клавиатура со специальными символами не отображалась при именовании персонажа и пойманных магических зверей.
Добавлен недостающий визуальный эффект огня для камина в Питт-апон-Форд.
- Исправлен случай, когда узел лунного камня на склоне горы нельзя было достичь или с ним невозможно было взаимодействовать.
- Исправлен случай, когда выбор повторной попытки после отставания от профессора Фига в Хранилище Гринготтс приводил к тому, что игрок возрождался OOW и блокировал прогресс.
ПК
- Обновления SDK/поддержка платформ
- Поддержка Razer Chroma SDK
- Streamline 2.4
- DLSS 3.7
- FSR 2
- Версия XeSS 1.3
- Контроллер DualSense/DualShock 1.5.0 для улучшенной поддержки ПК
- Исправлен случай, когда меню заклинаний становилось недоступным после привязки выбора заклинания к клавише TAB, что мешало прогрессу игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра зависала при наложении двух интерфейсов.
- Исправлена ошибка, из-за которой фон меню мигал белым при переключении на более низкий пресет настроек графики.
- Исправлена ошибка, из-за которой перемещение камеры на определенной платформе «Головоломки Мерлина» в Кинбридже приводило к появлению стробоскопического эффекта на освещении.
- Исправлена ошибка, из-за которой оттенки окружения резко менялись при перемещении камеры в Хогсмиде.
- Исправлена ошибка, из-за которой перезагрузка ручного сохранения в подземелье «Защита от темных искусств» после завершения первой головоломки приводила к тому, что игрок застревал и блокировал прогресс.
- Убраны некорректные полупрозрачные сетки в BVH.
Я думал они добавят больше интересных квестов , персонажей , или фансервиса , сделают обучение более живым и интерактивным, квидич например добавят, учеников в комнаты с которыми можно общаться как с нпс, а так игра больше похожа на сплошную интерактивную декорацию, хоть и красивую.
крутая обнова. поставил и игра стала вылетать. до этого 60 часов и не единого вылета (даже когда игру сворачивал)
Да неужели,год считай как ни 1го патча) а они бы не помешали...)
Чёт у меня на ps5 вылеты какие то начались, после патча. Выход из комнаты-вылет, применение заклинания-вылет. Хороший патч!)))
в стиме уже есть? а то эпики, как обычно, задерживают с патчем что-то, хотя в видео говорится про выход 6 июня
Уже как час доступна обнова . 53гб качает
53г. ну-ну.) Не вводи в заблуждение! Там куда меньший объём. Это из-за того что у тебя русская озвучка стояла и все файлы заново перекачиваются.
интересно когда в эпике очухаются
Пофиг всё-равно нужно время чтобы озвучку под обновление адаптировать.
Озвучка уже готова и лежит с остальными файлами, об этом Game voice писали сразу же) Ждать не придется) А вот обновления эпикам видимо придется ждать дольше, как всегда))