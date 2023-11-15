GamesVoice продемонстрировала русскую озвучку заклинаний за женского протагониста в Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice предложила посмотреть на русскую озвучку Hogwarts Legacy в действии. На этот раз продемонстрировали русскую озвучку заклинаний за женского протагониста в Hogwarts Legacy
Релиз русской озвучки Hogwarts Legacy запланирован на вторую половину декабрь 2023 года. Пока без более конкретной даты.
Hogwarts Legacy также доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. А вчера игра стала доступна и на Nintendo Switch.
Найс
Для демонстрации голоса, могли б и фоновый шум приглушить.
Играть ты будешь тоже с приглушенным фоном?) Я не звукорежиссёр, но наверно тембр и уровень громкости голоса подстраивается в зависимости от ситуации.
Режим ждуна активирован
31 декабря выйдет
Изначально говорилось про конец лета. Последний раз жду от них озвучку. Ладно, я понимаю, что они не хотят халтурить и стараются выполнить всё на 100%, но собирать такие деньги, на такую долгую озвучку; про игры на которые они собрали уже все забыли, нужно как-то ускоряться и не пытайтесь их оправдать можно всё делать в сотни раз быстрее не докапываясь до мелочей
Хрена ты гений. Ну так открой свою студию и делай в сотни раз быстрее. Уверен что с такой производительностью ты выбьешь с рынка все студии озвучки.
Как вы достали нытики. Когда они говорили про конец лета? Даже если и говорили то примерно или возможно скорее всего. Я слышал, что в декабре выдет озвучка Хогвордса.
Никогда не говорилось про конец лета. Откуда вы вообще это взяли?
PS: в Сотни раз быстрее? Ну давай, умник, сделай озвучку хотя бы на игру с тысячью реплик за год. Посмотрим, как у тебя это получится.