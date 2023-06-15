GamesVoice выложила новый дневник озвучки Hogwarts Legacy с "голосом Кровавого Барона" ©

GamesVoice представила шестой дневник озвучки Hogwarts Legacy. Как видно, русская неофициальная локализация продолжает обрастать внушительных количеством известных актёров дубляжа, например можно услышать самого "Кровавого Барона" Сергея Чихачёва

Студия GamesVoice представляет вам шестой ролик из запланированного цикла дневников русской озвучки Hogwarts Legacy. В этом выпуске мы возвращаемся к демонстрации записей рабочего процесса, и наконец-то раскрываем тайну, кто же озвучил одного из самых противоречивых и обсуждаемых в сети персонажей.

Из ролика можно узнать, что озвучка завершена уже на 85% и, по прогнозам, запись всех актеров будет готова к концу июля, но после этого предстоит еще много работы и релиз перевода состоится позже в этом году.