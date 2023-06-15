Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 938 оценок

GamesVoice выложила новый дневник озвучки Hogwarts Legacy с "голосом Кровавого Барона"

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butcher69
Новости

GamesVoice представила шестой дневник озвучки Hogwarts Legacy. Как видно, русская неофициальная локализация продолжает обрастать внушительных количеством известных актёров дубляжа, например можно услышать самого "Кровавого Барона" Сергея Чихачёва

Студия GamesVoice представляет вам шестой ролик из запланированного цикла дневников русской озвучки Hogwarts Legacy. В этом выпуске мы возвращаемся к демонстрации записей рабочего процесса, и наконец-то раскрываем тайну, кто же озвучил одного из самых противоречивых и обсуждаемых в сети персонажей.

Из ролика можно узнать, что озвучка завершена уже на 85% и, по прогнозам, запись всех актеров будет готова к концу июля, но после этого предстоит еще много работы и релиз перевода состоится позже в этом году.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Лобо

Вот главная причина что лучше русификатор оригинала теперь у Сироны нормальный голос а не тот что в оригинале

17
Real Slim Shady

Жесть, как же актер дубляжа Сироны похожа на персонажа, и притом - она настоящая женщина.

6
wianewa

Сергей Чихачёв говорил, что если его голос не ассоциируется с другим персонажем, в другой озвучке - значит он справился со своей работой на 100%. И здесь я голоса барона и его дикции точно не слышу. Так что с работой он справился отлично.

Так к чему тут приплели барона? Так-то он и голос Виктора из 2077, и Гарроша с Траллом, и даже Лето, что во 2м, что в 3м Ведьмаке, и ещё куча запоминающихся персонажей.

5
Aellie

Ого. Никогда бы не подумала, что барона и Виктора один и тот же актер озвучивал. Реально хорошо справился.

1
BrokVud

Просто потому, что это его самая знаковая роль в рамках игровой индустрии.

0
wianewa BrokVud

Помоему Гаррош, которого он озвучивал в Катаклизме, а уж тем более Тралл - куда более культовые и значимые персонажи и соответственно роль, которую он озвучивал более значима, нежели барон.

0
6363 Aellie

И к примеру Альтрона он озвучивал в Марвел.

0
Aellie 6363

Офигенно

0
Devilgroup87

Кайф прям слышать знакомые голоса.

"#Игра лежит на полке и ждет озвучку!"

4
Ar55555

Инна Королева из (Сватов) и Марьяна Сивакова из (Эпидемии) ! не ожидал!

1
Евгений Воронин

Инна-жена Гланца:)

0
Ely Maze Евгений Воронин

Бывшая жена вроде как

0
steler7

Топчик, все нам знакомые голоса

1
CommentO

Не понимаю зачем он вообще нужен. Игра красивая, да. Но ужасно скучная и однообразная. Напоминает ассасина, куча однотипных событий на карте и куча повестки. Летать на метле афигенно, но также быстро надоедает. Поиграл пару недель и забыл.

1
SR388

Молодцы! Вот бы от них озвучку Старфилда. Эх, мечты, мечты...

0
AT_Sagor

Ну что, действительно не плохо. Да что там — очень классно!

0
RSV_GAMER_1987

ну через год доделают!

-1