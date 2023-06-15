GamesVoice выложила новый дневник озвучки Hogwarts Legacy с "голосом Кровавого Барона"

GamesVoice представила шестой дневник озвучки Hogwarts Legacy. Как видно, русская неофициальная локализация продолжает обрастать внушительных количеством известных актёров дубляжа, например можно услышать самого "Кровавого Барона" Сергея Чихачёва
Студия GamesVoice представляет вам шестой ролик из запланированного цикла дневников русской озвучки Hogwarts Legacy. В этом выпуске мы возвращаемся к демонстрации записей рабочего процесса, и наконец-то раскрываем тайну, кто же озвучил одного из самых противоречивых и обсуждаемых в сети персонажей.
Из ролика можно узнать, что озвучка завершена уже на 85% и, по прогнозам, запись всех актеров будет готова к концу июля, но после этого предстоит еще много работы и релиз перевода состоится позже в этом году.
Вот главная причина что лучше русификатор оригинала теперь у Сироны нормальный голос а не тот что в оригинале
Жесть, как же актер дубляжа Сироны похожа на персонажа, и притом - она настоящая женщина.
Сергей Чихачёв говорил, что если его голос не ассоциируется с другим персонажем, в другой озвучке - значит он справился со своей работой на 100%. И здесь я голоса барона и его дикции точно не слышу. Так что с работой он справился отлично.
Так к чему тут приплели барона? Так-то он и голос Виктора из 2077, и Гарроша с Траллом, и даже Лето, что во 2м, что в 3м Ведьмаке, и ещё куча запоминающихся персонажей.
Ого. Никогда бы не подумала, что барона и Виктора один и тот же актер озвучивал. Реально хорошо справился.
Просто потому, что это его самая знаковая роль в рамках игровой индустрии.
Помоему Гаррош, которого он озвучивал в Катаклизме, а уж тем более Тралл - куда более культовые и значимые персонажи и соответственно роль, которую он озвучивал более значима, нежели барон.
И к примеру Альтрона он озвучивал в Марвел.
Офигенно
Кайф прям слышать знакомые голоса.
"#Игра лежит на полке и ждет озвучку!"
Инна Королева из (Сватов) и Марьяна Сивакова из (Эпидемии) ! не ожидал!
Инна-жена Гланца:)
Бывшая жена вроде как
Топчик, все нам знакомые голоса
Не понимаю зачем он вообще нужен. Игра красивая, да. Но ужасно скучная и однообразная. Напоминает ассасина, куча однотипных событий на карте и куча повестки. Летать на метле афигенно, но также быстро надоедает. Поиграл пару недель и забыл.
Молодцы! Вот бы от них озвучку Старфилда. Эх, мечты, мечты...
Ну что, действительно не плохо. Да что там — очень классно!
ну через год доделают!