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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 402 оценки

Геймер обнаружил, что один из магазинов в Hogwarts Legacy имеет 3 разных интерьера в зависимости от входной двери

monk70
Новости

Игрок Hogwarts Legacy обнаружил странный магазин с тремя разными интерьерами, в зависимости от входной двери. Магазин расположен в центре Хогсмида и имеет три двери: красную, зелёную и коричневую, каждая из которых ведет в комнату с разными интерьерами.

Пользователь u/khaosbrown опубликовал на Reddit видео, в котором он наткнулся на реальный волшебный магазин под названием Bingie & Blaich. Из комментариев видно, что большинство игроков посетили этот магазин, но не заметили волшебства, подаренного разработчиками.

Учитывая огромный открытый мир Hogwarts Legacy, несколько интригующих локаций продолжают удивлять игроков. Но из-за спешки игроки часто пропускают такой потрясающий контент. Могут быть и другие загадки, которые могли остаться незамеченными.

27
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
MegBegb25

класс

3
Spillik

Баян. Это еще в первые дни нашли.

-1
Air72ru

Кто-то очень внимателен к деталям. Это ж надо столько времени потратить, шнырять по разным входам.
Заметили, что знание одно, а входы то отличаются. Может там ещё какой секрет скрыт.

Думаю это просто магия Хоксмида, что бы экономить на пространстве.

-2