Геймер обнаружил, что один из магазинов в Hogwarts Legacy имеет 3 разных интерьера в зависимости от входной двери

Игрок Hogwarts Legacy обнаружил странный магазин с тремя разными интерьерами, в зависимости от входной двери. Магазин расположен в центре Хогсмида и имеет три двери: красную, зелёную и коричневую, каждая из которых ведет в комнату с разными интерьерами.

Пользователь u/khaosbrown опубликовал на Reddit видео, в котором он наткнулся на реальный волшебный магазин под названием Bingie & Blaich. Из комментариев видно, что большинство игроков посетили этот магазин, но не заметили волшебства, подаренного разработчиками.

Учитывая огромный открытый мир Hogwarts Legacy, несколько интригующих локаций продолжают удивлять игроков. Но из-за спешки игроки часто пропускают такой потрясающий контент. Могут быть и другие загадки, которые могли остаться незамеченными.