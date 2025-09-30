Hogwarts Legacy получила поддержку Xbox Play Anywhere

Ролевая игра Hogwarts Legacy неожиданно получила поддержку программы Xbox Play Anywhere. Соответствующая отметка уже появилась на странице игры в цифровом магазине Microsoft Store.

Благодаря этому нововведению, владельцы цифровой версии Hogwarts Legacy для консолей Xbox Series X|S теперь автоматически получают доступ к версии для ПК без дополнительной платы. Кроме того, программа обеспечивает синхронизацию сохранений и достижений между платформами. Стоит отметить, что на версию игры для Xbox One поддержка Play Anywhere не распространяется.

В игровом сообществе существует мнение, что добавление поддержки Xbox Play Anywhere для игр от сторонних издателей иногда предшествует их появлению в подписке Xbox Game Pass.