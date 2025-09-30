ЧАТ ИГРЫ
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 8 561 оценка

Hogwarts Legacy получила поддержку Xbox Play Anywhere

Extor Menoger Extor Menoger

Ролевая игра Hogwarts Legacy неожиданно получила поддержку программы Xbox Play Anywhere. Соответствующая отметка уже появилась на странице игры в цифровом магазине Microsoft Store.

Благодаря этому нововведению, владельцы цифровой версии Hogwarts Legacy для консолей Xbox Series X|S теперь автоматически получают доступ к версии для ПК без дополнительной платы. Кроме того, программа обеспечивает синхронизацию сохранений и достижений между платформами. Стоит отметить, что на версию игры для Xbox One поддержка Play Anywhere не распространяется.

В игровом сообществе существует мнение, что добавление поддержки Xbox Play Anywhere для игр от сторонних издателей иногда предшествует их появлению в подписке Xbox Game Pass.

