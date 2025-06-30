Магия модов. Разработчики Hogwarts Legacy показали лучшие фанатские творения

В январе этого года Hogwarts Legacy получила обновление, в котором, помимо прочего, появилась поддержка модов. Теперь разработчики опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали ряд уникальных модификаций, созданных сообществом, указав названия модов и псевдонимы их создателей.
Среди модификаций были отмечены те, что затрагивают геймплей и эстетику. Так, мод "Azkaban" от nathdev предлагает совершить побег из знаменитой тюрьмы. Мод "Dekita Battle Pets", созданный DekitaRPG, предлагает игрокам возможность персонализировать, выращивать и развивать пушистых компаньонов. "Dippa's Wearable Creatures" от LilDippa, напротив, трансформирует магических существ в предметы гардероба, позволяя игрокам создавать наряды, вдохновленные их любимыми существами.
Новое заклинание "Piertotum Locomotor", добавленное Beebub, расширяет список доступных опций, позволяя вызывать анимированную броню в качестве боевых союзников. Визуальные улучшения также нашли свое отражение в модификации "AurorFligh"» от Nitros, которая добавляет светящийся след при полете на метле в Hogwarts Legacy.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
А где Маст-хэв мод на обеление кожи индусов и чёрных? ))
Ты ожидаешь объективности от радужных пони? Зря.
и моды на раздевание не показали
Это Великобритания, мальчик! На всех побелки не хватит.
Непонятен хайп, это просто асасин во вселенной ГП.
Ты, судя по написанному, ни в Ососинов, ни в Хогвартс не играл. Зато своё веское мнение высказал. Молодец, чо.
Единственная качественная игра по вселенной Гарри Поттера за 20 лет, вот и хайп, многие фанаты получили если не совсем то что хотели, то около того.
Я не играл только в последние 2 отсосина и хогвартс проходил на релизе. Но ты решил вспетушнутся и написать свои догадки в утвердительной форме. Молодец, чо.
Мне так движок понравился. Неплохо сделано, графоний симпатичный и не слишком требовательный. Но сюжет... Даже завидую любителям всей этой лабуды. Сколько не заставлял себя, не могу проникнуться и начать сопереживать. Вся вселенная на бесчисленных костылях и подпорках висит. Кроме смеха и стыда ничего не вызывает. Я не могу такое. А жаль, игра то неплохо получилась с технической точки зрения.
Согласен. Мир в целом нравится, но из-за сюжета особе не хочется возвращаться в игру
Лосины?
носи на здоровье
Прикольно )
А "эксперт по патронам" добавили?
ну в ролике он есть
Из перечисленных ничего не впечатлило. Так, бирюльки какие-то.
Разрабы походу не в курсе, зачем нужны моды. Самые популярные моды на эту игру - это лосины, и еще всякие моды на оптимизацию, так как разрабы вообще забыли про нее видимо. И почти все эти моды они убили своей обновой. Спасибо епт. Игра мертва для моддинга к сожалению.
ни в какое сравнение со скайримом не идет. там и новые квесты и области и тд, а тту что? шрек и сиджей?