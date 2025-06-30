Магия модов. Разработчики Hogwarts Legacy показали лучшие фанатские творения

В январе этого года Hogwarts Legacy получила обновление, в котором, помимо прочего, появилась поддержка модов. Теперь разработчики опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали ряд уникальных модификаций, созданных сообществом, указав названия модов и псевдонимы их создателей.

Среди модификаций были отмечены те, что затрагивают геймплей и эстетику. Так, мод "Azkaban" от nathdev предлагает совершить побег из знаменитой тюрьмы. Мод "Dekita Battle Pets", созданный DekitaRPG, предлагает игрокам возможность персонализировать, выращивать и развивать пушистых компаньонов. "Dippa's Wearable Creatures" от LilDippa, напротив, трансформирует магических существ в предметы гардероба, позволяя игрокам создавать наряды, вдохновленные их любимыми существами.

Новое заклинание "Piertotum Locomotor", добавленное Beebub, расширяет список доступных опций, позволяя вызывать анимированную броню в качестве боевых союзников. Визуальные улучшения также нашли свое отражение в модификации "AurorFligh"» от Nitros, которая добавляет светящийся след при полете на метле в Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.