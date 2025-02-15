Создатели Hogwarts Legacy раскрыли статистику за последние два года

Компания Avalanche Software опубликовала интересную инфографику со статистикой Hogwarts Legacy за последние два года, раскрывающую достижения учеников Школы чародейства и волшебства Хогвартс с момента выхода игры.
Когда дело дошло до распределения по различным факультетам Хогвартса, 30% игроков выбрали Гриффиндор, 24% — Пуффендуй, 17% — Когтевран и 29% — Слизерин, что демонстрирует, насколько увлекательной концепцией остается «темная сторона».
Переходя к цифрам, за эти два года пользователи провели 73 миллиона часов на метле, совершили 4,2 миллиарда быстрых перемещений, создали 1,2 миллиарда зелий, собрали 1,9 миллиарда растений, поймали 891 миллион фантастических тварей и завершили 587 миллионов Испытаний Мерлина.
Кроме того, было проведено 1,1 миллиарда скрытных атак, побеждено 7,3 миллиарда темных магов, уничтожено 7,3 миллиарда пауков и побеждено 525 миллионов троллей: экшн-составляющая игры, похоже, нисколько не осталась без внимания.
самый мудацкий шаг разрабов это отдельные ачивки за нахождение зала картографии за каждый факультет
Да там по времени 2 часа за каждый факультет.
то есть 6 часов жизни потраченные впустую, потому что разрабам так захотелось
Есть такое. Но ведь никто не заставляет это делать. Я на платину сделал. Другие могут плюнуть и пройти мимо
ну для таких ачивкад04еров конечно да, а для норм игроков, это хороший шаг, особенно если играешь за разные факультеты
Сделал 100% в Стиме, сейчас прохожу игру на пс5, думаю эту ачивку второй раз тяжко будет проходить))
Лучше бы над дополнением, или продолжением,так работали,как статистики нам всякие показывают.
Я вот понять не могу, игра получилась очень даже неплохая, хоть и основной сюжет скучноват. Они полгода орали, что они топ и по продажам на первых местах. И.. полная тишина! Ни дополнений, ни чего, просто выпустили и хер положили на игру.
Нет атмосферы ГП в игре. Побродить, посмотреть на красоты и замок можно несколько часов, но трогать миссии не хочется.
Вторая часть уже в разработке
Ну и флаг в руки барабан на шею, тока вообще кого кроме самих разработчиков эти цифры волнуют.
столько процентов у Пуффендуя, тупо из-за его уникального квеста! если бы не он, то у этого факультета был бы самый низкий процент!
Кал, господа
ты про серию мультов что у тебя на аве? согласен
Эй, шрека не трогай)