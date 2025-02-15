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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 809 оценок

Создатели Hogwarts Legacy раскрыли статистику за последние два года

monk70
Новости

Компания Avalanche Software опубликовала интересную инфографику со статистикой Hogwarts Legacy за последние два года, раскрывающую достижения учеников Школы чародейства и волшебства Хогвартс с момента выхода игры.

Когда дело дошло до распределения по различным факультетам Хогвартса, 30% игроков выбрали Гриффиндор, 24% — Пуффендуй, 17% — Когтевран и 29% — Слизерин, что демонстрирует, насколько увлекательной концепцией остается «темная сторона».

Переходя к цифрам, за эти два года пользователи провели 73 миллиона часов на метле, совершили 4,2 миллиарда быстрых перемещений, создали 1,2 миллиарда зелий, собрали 1,9 миллиарда растений, поймали 891 миллион фантастических тварей и завершили 587 миллионов Испытаний Мерлина.

Кроме того, было проведено 1,1 миллиарда скрытных атак, побеждено 7,3 миллиарда темных магов, уничтожено 7,3 миллиарда пауков и побеждено 525 миллионов троллей: экшн-составляющая игры, похоже, нисколько не осталась без внимания.

63
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

самый мудацкий шаг разрабов это отдельные ачивки за нахождение зала картографии за каждый факультет

17
Главный инженегр

Да там по времени 2 часа за каждый факультет.

-1
Snake Snaake Snaaaaaake Главный инженегр

то есть 6 часов жизни потраченные впустую, потому что разрабам так захотелось

2
Главный инженегр Snake Snaake Snaaaaaake

Есть такое. Но ведь никто не заставляет это делать. Я на платину сделал. Другие могут плюнуть и пройти мимо

2
ОТСТУПНИК Style

ну для таких ачивкад04еров конечно да, а для норм игроков, это хороший шаг, особенно если играешь за разные факультеты

0
MadDarkGuard Главный инженегр

Сделал 100% в Стиме, сейчас прохожу игру на пс5, думаю эту ачивку второй раз тяжко будет проходить))

-2
Bercerck

Лучше бы над дополнением, или продолжением,так работали,как статистики нам всякие показывают.

4
Suveren85

Я вот понять не могу, игра получилась очень даже неплохая, хоть и основной сюжет скучноват. Они полгода орали, что они топ и по продажам на первых местах. И.. полная тишина! Ни дополнений, ни чего, просто выпустили и хер положили на игру.

0
Sucy Manbavaran

Нет атмосферы ГП в игре. Побродить, посмотреть на красоты и замок можно несколько часов, но трогать миссии не хочется.

-2
Some_Random_Name

Вторая часть уже в разработке

0
Беркут Слеер

Ну и флаг в руки барабан на шею, тока вообще кого кроме самих разработчиков эти цифры волнуют.

-2
Megido

столько процентов у Пуффендуя, тупо из-за его уникального квеста! если бы не он, то у этого факультета был бы самый низкий процент!

-3
Шрек и осел vs CD Project

Кал, господа

-25
Megido

ты про серию мультов что у тебя на аве? согласен

-4
fcn_maks Megido

Эй, шрека не трогай)

2