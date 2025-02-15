Создатели Hogwarts Legacy раскрыли статистику за последние два года

Компания Avalanche Software опубликовала интересную инфографику со статистикой Hogwarts Legacy за последние два года, раскрывающую достижения учеников Школы чародейства и волшебства Хогвартс с момента выхода игры.

Когда дело дошло до распределения по различным факультетам Хогвартса, 30% игроков выбрали Гриффиндор, 24% — Пуффендуй, 17% — Когтевран и 29% — Слизерин, что демонстрирует, насколько увлекательной концепцией остается «темная сторона».

Переходя к цифрам, за эти два года пользователи провели 73 миллиона часов на метле, совершили 4,2 миллиарда быстрых перемещений, создали 1,2 миллиарда зелий, собрали 1,9 миллиарда растений, поймали 891 миллион фантастических тварей и завершили 587 миллионов Испытаний Мерлина.

Кроме того, было проведено 1,1 миллиарда скрытных атак, побеждено 7,3 миллиарда темных магов, уничтожено 7,3 миллиарда пауков и побеждено 525 миллионов троллей: экшн-составляющая игры, похоже, нисколько не осталась без внимания.