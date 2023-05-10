Вырезанный контент Hogwarts Legacy раскрывает систему репутации и морали ©

Фанаты Hogwarts Legacy сейчас оплакивают то, что могло бы быть, поскольку стало известно, что в игре когда-то была система репутации и морали, которая была вырезана из финальной версии.



Как указано в этом сообщении на Reddit, один из игроков обнаружил вырезанный контент, спрятанный в файлах игры. Ютубер GrandTheftDiamonds обнаружил в коде Hogwarts Legacy ряд неиспользованных идей, но самое интересное, что он нашел следы системы репутации и морали.



Как объясняется в сообщении, в какой-то момент разработчик создал систему репутации и морали, похожую на систему кармы в Red Dead Redemption 2. Согласно видео, игроки могли терять очки Факультета за выполнение определенных действий, например, произнесение заклинания "Авада Кедавра" стоило 100 очков, заклинание "Империо" стоило 50 очков, заклинание "Конфринго" - 25 очков и т.д.

В другом месте в файлах Hogwarts Legacy было обнаружено, что ряд заклинаний также был вырезан из игры. В видео утверждается, что такие заклинания, как Accio Maxima (заклинание вызова), Aguamenti (водное заклинание), FiendFyre (мощное огненное заклинание), проклятие Bat Bogeys (заклинание, превращающее букашек в летучих мышей), проклятие спотыкания (не требующее пояснений) и другие, не попали в финальную версию игры.

Помимо всего этого, в видеоролике также утверждается, что из игры был вырезан ряд занятий, включая возможность прогуливать уроки, возможность быть клоуном класса, возможность совершать преступления (такие как кража, взлом и проникновение и т.д.), выбор - издеваться над одноклассниками или защищать их от хулиганов, и даже возможность учиться, сплетничать и напиваться. Все эти вещи сделали бы Hogwarts Legacy совершенно другой игрой.