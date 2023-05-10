Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 636 оценок

Вырезанный контент Hogwarts Legacy раскрывает систему репутации и морали

©
R_Mor
Новости

Фанаты Hogwarts Legacy сейчас оплакивают то, что могло бы быть, поскольку стало известно, что в игре когда-то была система репутации и морали, которая была вырезана из финальной версии.

Как указано в этом сообщении на Reddit, один из игроков обнаружил вырезанный контент, спрятанный в файлах игры. Ютубер GrandTheftDiamonds обнаружил в коде Hogwarts Legacy ряд неиспользованных идей, но самое интересное, что он нашел следы системы репутации и морали.

Как объясняется в сообщении, в какой-то момент разработчик создал систему репутации и морали, похожую на систему кармы в Red Dead Redemption 2. Согласно видео, игроки могли терять очки Факультета за выполнение определенных действий, например, произнесение заклинания "Авада Кедавра" стоило 100 очков, заклинание "Империо" стоило 50 очков, заклинание "Конфринго" - 25 очков и т.д.

В другом месте в файлах Hogwarts Legacy было обнаружено, что ряд заклинаний также был вырезан из игры. В видео утверждается, что такие заклинания, как Accio Maxima (заклинание вызова), Aguamenti (водное заклинание), FiendFyre (мощное огненное заклинание), проклятие Bat Bogeys (заклинание, превращающее букашек в летучих мышей), проклятие спотыкания (не требующее пояснений) и другие, не попали в финальную версию игры.

Помимо всего этого, в видеоролике также утверждается, что из игры был вырезан ряд занятий, включая возможность прогуливать уроки, возможность быть клоуном класса, возможность совершать преступления (такие как кража, взлом и проникновение и т.д.), выбор - издеваться над одноклассниками или защищать их от хулиганов, и даже возможность учиться, сплетничать и напиваться. Все эти вещи сделали бы Hogwarts Legacy совершенно другой игрой.

Индустрия
11
7
Последние посты по игре Hogwarts Legacy
Драко Малфой вернулся в Хогвартс для прохождения одного из квестов в Hogwarts Legacy
Драко Малфой вернулся в Хогвартс для прохождения одного из квестов в Hogwarts Legacy
Обновление для Hogwarts Legacy вносит спорные изменения, не упомянутые в патчноуте
Обновление для Hogwarts Legacy вносит спорные изменения, не упомянутые в патчноуте
Релиз Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One вернул игру на первое место британского розничного чарта
Релиз Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One вернул игру на первое место британского розничного чарта
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

ждем в длс за фулл прайс

8
AlexFullBeast

Зря вырезали. Этого в целом не хватало.

5
bysaturn

Лучше бы такие механики доделывали, нежели кучу однообразные заданий для растягивания игры.

5
0Leks0

Из игры вырезали ... игру

То что делает игру живой, что любят игроки в таких играх как Bully, GTA, Elder Scrolls, Fallout, RDR ...

2
Бенедикт Вольфрамович
Из игры вырезали ... игру

Лучше и не скажешь

0
Локомотор Чемодан

или в модах от самих игроков

1
ValSpain

я то думаю чего игра какая то пустышка будто отодрали сердце в игре, оказались разрабы решили сделать как в киберпанке

1