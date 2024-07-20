Hollow Cocoon выйдет на Switch уже 25 июля

В декабре 2023 года на платформе PC (Steam) был выпущен хоррор под названием Hollow Cocoon. Теперь студия NAYUTA планирует портировать игру на Switch, официальный релиз намечен на 25 июля.

События Hollow Cocoon разворачиваются в Японии 1980-х годов. Главный герой, студент по имени Минато, возвращается в родной город после узнав, что его бабушка находится в тяжелом состоянии. Минато не видел свою бабушку уже много лет и не испытывает к ней добрых чувств из-за ее отсутствия на похоронах его матери.

Разработчики обещают захватывающий сюжет с четырьмя возможными концовками. Игрокам предлагается выбрать один из трех уровней сложности (можно переключаться только вниз). Для удобства можно настроить камеру с изменением угла обзора, добавлением центральной точки и отключением тряски.

По мнению пользователей, игра напоминает Outlast — атмосферный хоррор, где нужно бегать от монстра, исследовать сюжет и решать головоломки. Хотя проект NAYUTA не является шедевром, он способен подарить несколько часов напряжения.