Модификация Hollow Knight: Pale Court, которая выглядит как официальное DLC, доступна для скачивания ©

После нескольких лет совместной работы многочисленных моддеров наконец-то доступен мод Hollow Knight: Pale Court, который, учитывая его качество, вполне может сойти за официальное DLC к игре Team Cherry.

Pale Court можно загрузить по этому адресу, и для его запуска требуется менеджер модов Scarab. В нем основное внимание уделяется "чемпионам Халлауна", своего рода турнирному боссу, который требует от нас бросить вызов легендам и занять свое место среди них.

С другой стороны, Pale Court - это результат увлеченной работы нескольких моддеров, которым удалось объединиться и слаженно поработать над этим прекрасным фрагментом знаменитой метроидвании. В частности, в Pale Court пять главных боссов, но, похоже, может быть еще один секретный.

Однако это не просто босс-раш, сосредоточенный исключительно на боях с боссами. В нашем стремлении занять место среди чемпионов нас также ждет другой контент и настоящий дополнительный сюжет.

Все это прекрасно вписывается в стиль, созданный Team Cherry для Hollow Knight, а также, очевидно, с большим уважением относится к конкретной истории игры. Это также включает в себя большую проработку 2D-рисунков, которые в точности повторяют образы игры.

Поскольку Hollow Knight: Silksong отложена, а дата выхода последней не определена, можно утешиться этим интересным "Бледным судом".