Hollow Knight: Silksong получила почти идеальную оценку на Metacritic

Hollow Knight: Silksong дебютировала с почти идеальной оценкой на Metacritic. Игра от Team Cherry получила 98 баллов в первых обзорах ПК-версии, что является редкостью в игровой индустрии.

Продолжение нашумевшей «метроидвании» уже демонстрирует свой потенциал стать одной из самых обсуждаемых игр 2025 года. На данный момент средний рейтинг Hollow Knight: Silksong основан всего на пяти рецензиях, зарегистрированных на агрегаторе, и все они присудили игре наивысшую оценку.

Успех игры не ограничивается восторженными отзывами критиков. С момента выхода Hollow Knight: Silksong обвалила цифровые магазины на всех платформах из-за высокого спроса. Всего за несколько дней количество игроков по всему миру превысило внушительный рубеж в 5 миллионов.

Интересная деталь запуска заключается в том, что, вопреки общепринятой практике, Team Cherry решила не распространять коды раннего доступа в специализированной прессе. Это означает, что критики играют в Hollow Knight: Silksong одновременно с широкой публикой, что объясняет постепенное появление отзывов.

Hollow Knight: Silksong уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и Game Pass.