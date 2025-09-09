ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 440 оценок

Hollow Knight: Silksong получила почти идеальную оценку на Metacritic

monk70 monk70

Hollow Knight: Silksong дебютировала с почти идеальной оценкой на Metacritic. Игра от Team Cherry получила 98 баллов в первых обзорах ПК-версии, что является редкостью в игровой индустрии.

Продолжение нашумевшей «метроидвании» уже демонстрирует свой потенциал стать одной из самых обсуждаемых игр 2025 года. На данный момент средний рейтинг Hollow Knight: Silksong основан всего на пяти рецензиях, зарегистрированных на агрегаторе, и все они присудили игре наивысшую оценку.

Успех игры не ограничивается восторженными отзывами критиков. С момента выхода Hollow Knight: Silksong обвалила цифровые магазины на всех платформах из-за высокого спроса. Всего за несколько дней количество игроков по всему миру превысило внушительный рубеж в 5 миллионов.

Интересная деталь запуска заключается в том, что, вопреки общепринятой практике, Team Cherry решила не распространять коды раннего доступа в специализированной прессе. Это означает, что критики играют в Hollow Knight: Silksong одновременно с широкой публикой, что объясняет постепенное появление отзывов.

Hollow Knight: Silksong уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и Game Pass.

8
5
Комментарии: 5
Боярынъ

При всем уважении к сиквелу, первый полый все таки остается лучшей метроидванией его проходил на 5-й плойке, игрался он интереснее, да горел пердак часто, но в этой духоте играя на пк пришлось заюзать моды на облегчение некоторых моментов, ощущения возникают при прохождении, что как то все не так

1
samosan

Да боже,не спишите вы просто.В игре очень отзывчивое управление и очевидные атаки врагов.В отличии от дарк соулса,если по тебе попали это полностью твоя вина и видно,где конкретно ошибся,чтобы исправить.Сам за 22 часа прошёл без проблем.

1
z8TiREX8z

Получается игра лучше экспедиции 33)))

1
Di Raizel
Всего за несколько дней количество игроков по всему миру превысило внушительный рубеж в 5 миллионов.

Ценник в 20$ очень сильно помог в этом.

bohdan2015

Спорные решения - кто-то с управлением не справился:D