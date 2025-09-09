Hollow Knight: Silksong получила почти идеальную оценку на Metacritic

Hollow Knight: Silksong дебютировала с почти идеальной оценкой на Metacritic. Игра от Team Cherry получила 98 баллов в первых обзорах ПК-версии, что является редкостью в игровой индустрии.
Продолжение нашумевшей «метроидвании» уже демонстрирует свой потенциал стать одной из самых обсуждаемых игр 2025 года. На данный момент средний рейтинг Hollow Knight: Silksong основан всего на пяти рецензиях, зарегистрированных на агрегаторе, и все они присудили игре наивысшую оценку.
Успех игры не ограничивается восторженными отзывами критиков. С момента выхода Hollow Knight: Silksong обвалила цифровые магазины на всех платформах из-за высокого спроса. Всего за несколько дней количество игроков по всему миру превысило внушительный рубеж в 5 миллионов.
Интересная деталь запуска заключается в том, что, вопреки общепринятой практике, Team Cherry решила не распространять коды раннего доступа в специализированной прессе. Это означает, что критики играют в Hollow Knight: Silksong одновременно с широкой публикой, что объясняет постепенное появление отзывов.
Hollow Knight: Silksong уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и Game Pass.
При всем уважении к сиквелу, первый полый все таки остается лучшей метроидванией его проходил на 5-й плойке, игрался он интереснее, да горел пердак часто, но в этой духоте играя на пк пришлось заюзать моды на облегчение некоторых моментов, ощущения возникают при прохождении, что как то все не так
Да боже,не спишите вы просто.В игре очень отзывчивое управление и очевидные атаки врагов.В отличии от дарк соулса,если по тебе попали это полностью твоя вина и видно,где конкретно ошибся,чтобы исправить.Сам за 22 часа прошёл без проблем.
Получается игра лучше экспедиции 33)))
Ценник в 20$ очень сильно помог в этом.
Спорные решения - кто-то с управлением не справился:D