Hollow Knight: Silksong получит бесплатное обновление для Nintendo Switch 2

Hollow Knight: Silksong — без сомнения, одна из самых ожидаемых премьер 2025 года. Продолжение культовой метроидвания от Team Cherry будоражит игроков, которые с нетерпением ждут очередного путешествия по мрачному и прекрасному миру, полному испытаний.
Разработчики постепенно готовят фанатов к премьере и только что подтвердили еще одну важную деталь. Игроки, которые предпочтут играть на Nintendo Switch 2, смогут скачать бесплатное обновление.
На старте Hollow Knight: Silksong дебютирует в стандартной версии на Nintendo Switch, и владельцы Nintendo Switch 2 сначала должны будут установить версию для предыдущего поколения. Далее желающие могут перейти в eShop, где они смогут загрузить дополнительные файлы — обновление улучшит игру до версии, оптимизированной для Switch 2.
DeepL.comРелиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и консолях.
120 фпс будет в этом убожестве которое в пейнте нарисовали?
Вообще художник, который может стабильно и довольно быстро рисовать на уровне арта из новости получает эдак под 300К в месяц. А это не очень крутой уровень.
ого, представляю как у нинтенды заскрипели зубы от злости
Ожидаемо. Было бы странно, если эти ребята сначала отдавали бесплатно ключи всем бейкерам, выставили адекватный игре ценник в 20$ и вообще казались своими в доску, а потом попытались подоить приличную часть потенциальных покупателей, перечеркнув все остальное.
Только в святые их рано записывать. Во-первых, еще не известно, что из себя представляет игра, может статься, что контента там значительно меньше ожидаемого за долгие годы, да и общее исполнение на уровне длс.
Во-вторых, им уже заплатила та же Ни, на конфе которой ее периодически демонстрировали, и Майкрософт за тот же гейм-пасс.
С этим аванасом и при огромном ажиотаже вокруг игры (так то он наверняка воскресил продажи оригинала) они могут себе позволить быть более лояльными, чем остальные участники инди-рынка.
К тому же потом удерживая внимание разного рода дополнениями, возможно, не бесплатными, люди то все равно на крючке.
Подобное поведение -- это тоже маркетинговая стратегия, без огромных вливаний в рекламу.