Hollow Knight: Silksong получит бесплатное обновление для Nintendo Switch 2

Hollow Knight: Silksong — без сомнения, одна из самых ожидаемых премьер 2025 года. Продолжение культовой метроидвания от Team Cherry будоражит игроков, которые с нетерпением ждут очередного путешествия по мрачному и прекрасному миру, полному испытаний.

Разработчики постепенно готовят фанатов к премьере и только что подтвердили еще одну важную деталь. Игроки, которые предпочтут играть на Nintendo Switch 2, смогут скачать бесплатное обновление.

На старте Hollow Knight: Silksong дебютирует в стандартной версии на Nintendo Switch, и владельцы Nintendo Switch 2 сначала должны будут установить версию для предыдущего поколения. Далее желающие могут перейти в eShop, где они смогут загрузить дополнительные файлы — обновление улучшит игру до версии, оптимизированной для Switch 2.

DeepL.comРелиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и консолях.