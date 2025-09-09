Hollow Knight: Silksong возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 сентября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Долгожданный Hollow Knight: Silksong стал лидером чарта Steam - пиковый онлайн метроидвании составил 587 150 человек, демонстрируя огромный интерес фанатов к сиквелу культового платформера.

На вторую строчку поднялся Borderlands 4, ожидаемый релиз которого усиливает интерес к серии. Тройку замкнула Helldivers 2, недавно получившая крупный апдейт с новыми мирами-ульями.

Симулятор баскетбола NBA 2K26 дебютировал на четвёртой позиции, хотя отзывы пользователей в магазине оказались смешанными. Пятое место занял Steam Deck, а шестую строчку получила Path of Exile 2. На седьмой позиции расположилась Warhammer 40,000: Space Marine 2, недавно отметившая первую годовщину релиза масштабным патчем.

Замыкают топ-10 Baldur's Gate 3, No Man's Sky и оригинальная Hollow Knight. Выход Silksong не только поднял интерес к франшизе, но и помог первой части улучшить показатели по максимальному количеству игроков.