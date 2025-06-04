Инсайдер: Hollow Knight: Silksong выйдет этим летом

Надежный инсайдер Nate The Hate сообщает о том, что ожидание фанатов Hollow Knight: Silksong скоро подойдёт к концу.

По информации инсайдера релиз игры-долгостроя состоится до конца лета текущего года. Таким образом, Hollow Knight: Silksong выйдет в ближайшие 3 месяца. По его данным, игру покажут на Summer Game Fest или Xbox Showcase.

Учитывая то, что сегодня страница игры в Steam получила ряд обновлений - вероятно до релиза действительно остаётся недолго.