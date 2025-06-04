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Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8 134 оценки

Инсайдер: Hollow Knight: Silksong выйдет этим летом

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер Nate The Hate сообщает о том, что ожидание фанатов Hollow Knight: Silksong скоро подойдёт к концу.

По информации инсайдера релиз игры-долгостроя состоится до конца лета текущего года. Таким образом, Hollow Knight: Silksong выйдет в ближайшие 3 месяца. По его данным, игру покажут на Summer Game Fest или Xbox Showcase.

Учитывая то, что сегодня страница игры в Steam получила ряд обновлений - вероятно до релиза действительно остаётся недолго.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
bohdan2015

Ух представляю как по нему текут уже какое время:D Ещё бы Grime 2 вышел скоро)

Brazz20000

Самый лучший платформе в духе именно старых игр, где никакие гайды не помогут тебе пройти игру, только твой скил.