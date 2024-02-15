Спустя пять лет после анонса, авторы Hollow Knight Silksong по-прежнему упорно работают над игрой

Разработчики Hollow Knight Silksong по-прежнему упорно работают над игрой, и это единственные новости, которые вы можете получить для сиквела прямо сейчас.

Вчера, 14 февраля, во всем мире отмечался День святого Валентина, и Team Cherry отметила эту дату самым лаконичным образом. "Поздравляем всех с Днем святого Валентина. Если вам было интересно, мы все еще работаем над игрой", - сообщил Мэтью Гриффин, возглавляющий отдел маркетинга и издательства разработчика Silksong Team Cherry, в канале Discord игры.

Новость о том, что Team Cherry продолжает упорно работать над Silksong, не должна стать большим сюрпризом для тех, кто следил за игрой на протяжении последних нескольких лет. Само собой разумеется, что разработчики прилагают все усилия, чтобы выпустить долгожданную игру, но, может быть, стоит напомнить людям о том, что происходит за кулисами.

Так случилось, что вчера исполнилось пять лет с тех пор, как Team Cherry впервые анонсировала Hollow Knight Silksong. Если вы думали, что вас ждут большие новости о давно ожидаемом сиквеле, независимо от того, связано ли оно с Днем святого Валентина или нет, то вы, к сожалению, сильно ошибались.

Фанаты Silksong пригрозили даже удалить тематический сабреддит Hollow Knight к концу месяца. Все это делается для того, чтобы привлечь внимание Team Cherry, хотя, надо полагать, разработчик довольно внимательно следит за своим сообществом. Тем не менее, к концу февраля специальный сабреддит вполне может исчезнуть.