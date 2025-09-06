Team Cherry принесла извинения за китайскую локализацию Hollow Knight: Silksong

Долгожданный релиз Hollow Knight: Silksong стартовал с рекордных показателей и восторженных отзывов по всему миру, однако в Китае игра вызвала волну недовольства. Несмотря на статус «Overwhelmingly Positive» среди англоязычных пользователей, отзывы на китайскую локализацию резко снизили общий рейтинг проекта в Steam.
Главная претензия игроков — неудачный перевод на упрощённый китайский язык. Пользователи отмечают, что текст перегружен архаизмами и вычурным стилем, что сильно выбивается из атмосферы первой части. В результате версия для китайской аудитории получила лишь 51% положительных отзывов, в отличие от английской, где оценки почти максимально высокие.
На критику оперативно отреагировала студия Team Cherry. Представитель компании Мэттью Гриффин извинился перед фанатами и пообещал улучшить перевод в ближайшие недели:
«Мы ценим обратную связь от китайскоязычных игроков и уже работаем над исправлениями», — написал он в X (бывший Twitter).
Ситуация с Silksong в очередной раз подчеркнула важность качественных локализаций для глобального рынка. Китайская аудитория уже стала крупнейшей на Steam, обогнав англоязычных игроков, и ошибки в переводе теперь напрямую влияют на продажи и репутацию игр.
Эксперты считают, что подобные инциденты будут вынуждать западные студии серьёзнее подходить к локализации, ведь именно от неё зависит восприятие игры у миллионов новых игроков.
выпустили гвно треша а извиняются за локализацию вместо лохализации индустрии
В тексте их не видно извинений
Ахтунг, в мрачной сказке про насекомых текст оказался слишком литературным и недостаточно похожим на инструкцию к чайнику. Местная аудитория, привыкшая видимо к диалогам из 3 слов, немедленно объявила это главной проблемой человечества и побежала портить рейтинг. Разработчики вместо того чтобы гордиться проделанной работой тут же рассыпались в извинениях и пообещали всё упростить до уровня комикса для дошкольников. Просто удивительно что кто то еще пытается делать что то сложнее чем кликер, когда потребитель требует исключительно жвачку для мозга.
Странно. Но у нас ведь так же. Это же их другая атмосфера. Другого региона. Со всякими сударь. Эт тип захос под средневековье. Но у нас никто не жалуется. Чет мне кажется что новость что то то недоговаривает. Не будут же люди на серьезных щах бугуртить из за употребления старых слов.
😂 потеряли Китай
А вот Aspyr заблокировали Россию из-за негативных отзывов об игре Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition.