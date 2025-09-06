Team Cherry принесла извинения за китайскую локализацию Hollow Knight: Silksong

Долгожданный релиз Hollow Knight: Silksong стартовал с рекордных показателей и восторженных отзывов по всему миру, однако в Китае игра вызвала волну недовольства. Несмотря на статус «Overwhelmingly Positive» среди англоязычных пользователей, отзывы на китайскую локализацию резко снизили общий рейтинг проекта в Steam.

Главная претензия игроков — неудачный перевод на упрощённый китайский язык. Пользователи отмечают, что текст перегружен архаизмами и вычурным стилем, что сильно выбивается из атмосферы первой части. В результате версия для китайской аудитории получила лишь 51% положительных отзывов, в отличие от английской, где оценки почти максимально высокие.

На критику оперативно отреагировала студия Team Cherry. Представитель компании Мэттью Гриффин извинился перед фанатами и пообещал улучшить перевод в ближайшие недели:

«Мы ценим обратную связь от китайскоязычных игроков и уже работаем над исправлениями», — написал он в X (бывший Twitter).

Ситуация с Silksong в очередной раз подчеркнула важность качественных локализаций для глобального рынка. Китайская аудитория уже стала крупнейшей на Steam, обогнав англоязычных игроков, и ошибки в переводе теперь напрямую влияют на продажи и репутацию игр.

Эксперты считают, что подобные инциденты будут вынуждать западные студии серьёзнее подходить к локализации, ведь именно от неё зависит восприятие игры у миллионов новых игроков.