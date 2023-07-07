Психологический хоррор на выживание Holstin в июле обзаведется демоверсией ©

Разработчики из польской студии Sonka сообщили, что демоверсия пиксельного хоррора Holstin, вдохновленного классическими частями Resident Evil, будет выпущена до конца текущего месяца. Кроме того, в твиттере авторы порадовали поклонников жанра сообщением о том, что в игре будет присутствовать расчлененка.

Действие Holstin происходит в жутком изолированном польском городке 90-х годов на берегу озера, в котором зловещее присутствие медленно окутывает все и всех. Ваш близкий коллега пришел сюда, чтобы найти ответы на газетную историю. Но после серии бессвязных и тревожных сообщений все контакты были потеряны. Теперь вам нужно отправиться в этот душераздирающий город, чтобы узнать правду и судьбу вашего друга.