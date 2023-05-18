Хоррор Homebody выйдет на ПК и консолях 1 июня ©

Игра-головоломка в жанре хоррора Homebody выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam и Epic Games Store 1 июня по цене $19,99, объявили издатель Rogue Games и разработчик Game Grumps.

Действие Homebody происходит в жуткой, но в то же время ностальгической атмосфере, в которой зацикливается повествование, определяющее сюжет и игровой процесс, а также загадки, вплетенные в головоломки и окружающую среду.

Homebody рассказывает историю Эмили и ее приятелей по колледжу, которые собрались в отдаленном арендованном доме, чтобы насладиться метеоритным дождем Персеид. По мере того, как группа друзей пытается восстановить былые связи и дружбу, эмоциональные раны всплывают на поверхность, а социальные страхи заставляют Эмили чувствовать себя изолированной и неуверенной - пока не отключается электричество и группа не испытывает чувство облегчения. С наступлением темноты появляется таинственный убийца, который убивает друзей одного за другим.

Эмили пытается выжить! Помогите ей найти выход, иначе она навсегда застрянет в этом кошмаре. Решайте головоломки, воссоединяйтесь с друзьями и не сдавайтесь, чтобы выбраться из дома!