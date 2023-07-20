На следующей неделе в EGS можно будет бесплатно забрать Homeworld Remastered Collection и Severed Steel ©

Epic Games Store объявил бесплатные игры, которые пользователи цифровой платформы смогут загрузить с 27 июля 2023 года: Homeworld Remastered Collection и Severed Steel.

Homeworld Remastered Collection - это ремастированная версия первых двух эпизодов классической пошаговой космической стратегии, в которой нам предстоит управлять целым флотом и пройти кампанию, состоящую из тридцати однопользовательских миссий.

Обновленные не только в плане графики, но и интерфейса и механики, чтобы предложить геймплей, соответствующий времени, игры, вошедшие в Homeworld Remastered Collection, дополнены ремастированным саундтреком и диалогами, заново озвученными актерами оригинала.

Но это еще не все: в комплект также входят оригинальные игры Homeworld и Homeworld 2.

Severed Steel - это шутер от первого лица, отличающийся особенно подвижным и быстрым геймплеем, в котором мы сталкиваемся с группами врагов в полностью разрушаемых воксельных сценариях.

Бок о бок со Сталью, безошибочным одноруким снайпером, мы должны будем решать все более сложные задачи, используя только имеющиеся в нашем распоряжении боеприпасы и не имея возможности перезарядиться, поэтому каждое действие должно быть смертельно опасным и точным.