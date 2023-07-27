В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Homeworld Remastered Collection и Severed Steel ©

Наступил четверг - а это значит, что Epic Games Store можно бесплатно забрать несколько игр. На этой неделе в цифровом магазине раздают две игры — Homeworld Remastered Collection и Severed Steel. Игры можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку до 18:00 МСК 3 августа.

Как обычно, получить игры можно на официальной странице Epic Games Store или непосредственно через программу запуска. После добавления в аккаунт игры станут вашими навсегда.

Homeworld Remastered Collection - это космическая стратегия в реальном времени. Мы сможем создать флот и пройти 30 однопользовательских миссий. В игре будет представлено множество типов формирований флота и тактик полетов, которые можно будет применить, используя многочисленные боевые единицы, имеющиеся в нашем распоряжении. В игре присутствуют итальянские тексты.

Severed Steel - это однопользовательский экшен от первого лица, в котором нам предстоит выполнять трюки, уничтожая врагов и разрушая окружение, созданное в вокселях. Это игра с высоким темпом развития, динамичным искусственным интеллектом и даже редактором уровней. Включает тексты на итальянском языке.