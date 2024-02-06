Демо-версия Homeworld 3 War Games стала доступна до 12 февраля

В преддверии фестиваля Steam Next Fest компания Blackbird Interactive выпустила демо-версию Homeworld 3, своей будущей космической стратегии в реальном времени. Её можно загрузить на ПК в Steam и Epic Games Store до 12 февраля. Также доступен режим «Военные игры» в режиме roguelike.
В этом режиме игроки решают случайные боевые задачи на четырех картах, используя артефакты для улучшения своих кораблей (например, артефакт точности, вызывающий увеличение урона всеми бонусами разведывательного зрения). Военные игры также поддерживают совместную игру до трех игроков с доступными функциями быстрого матча и лобби.
Артефакты и флоты, разблокированные в демо-версии, будут перенесены в Homeworld 3, когда она выйдет 8 марта. Более подробная информация о процессе переноса появится позже.
отлично