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Homeworld 3 13.05.2024
Стратегия, RTS, Космос
7.3 124 оценки

Gearbox удалила защиту Denuvo из Homeworld 3

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня студия Blackbird Interactive выпустило обновление для стратегии Homeworld 3 в котором удалила защиту Denuvo.

Размер EXE-файла уменьшился на внушительные 408 МБ. Homeworld 3 вышла в мае текущего года, таким образом издатель удалил защиту из игры меньше чем через 6 месяцев после релиза.

В центре сюжета Homeworld 3 оказывается Каран С'Джет — ключевой персонаж оригинальной игры, ставшая чем-то вроде религиозного символа для жителей космоса. Именно ей предстоит разгадать тайну происходящих аномалий и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Игроку же отводится роль бесстрашного флотоводца, который поведёт в бой армады звездолётов, выполняя миссии по всей галактике.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
User 4

из за этого на сайте всего 1 файл на моды.

3
jax baron

ну теперь понятно что дюневцы в бешенстве.

1
GraF68ru

Надо бы тесты глянуть перед покупкой после такого события, если там все еще статтеродром, то придется отложить до скидок.

0
AT_Sagor

Люди радуются удалению Denuvo, но они забывают, что именно разработчики его и прикупили, чтобы поставить на игру.

-1
Costollom

А как проверить новость на фейк? Есть официальная информация?

-5
legolaz318

просто через стим или steamdb можно глянуть

1
Costollom legolaz318

Я посмотрел по ссылке и ничего не понял. Везде можно найти только эту новость об этом.

Как стало известно, сегодня студия Blackbird Interactive выпустило обновление для стратегии Homeworld 3 в котором удалила защиту Denuvo.

Стало известно только одному человеку с playground.ru?

-5
Victor Dukoff

В новости же указано, что размер экзешника теперь уменьшился на 400мб. Дерьнува там как раз примерно полгига добавляла.

1
legolaz318 Costollom

вот

4
AceTheKing Costollom

В новости изначально приложил ссылку на СтимДБ и указал насколько уменьшился экзешник. Что ещё мне нужно было сделать чтобы ты остался доволен? Кряк сюда выложить?

https://www.reddit.com/r/CrackWatch/comments/1gc0qlf/denuvo_removed_from_homeworld_3/

2