Gearbox удалила защиту Denuvo из Homeworld 3

Как стало известно, сегодня студия Blackbird Interactive выпустило обновление для стратегии Homeworld 3 в котором удалила защиту Denuvo.
Размер EXE-файла уменьшился на внушительные 408 МБ. Homeworld 3 вышла в мае текущего года, таким образом издатель удалил защиту из игры меньше чем через 6 месяцев после релиза.
В центре сюжета Homeworld 3 оказывается Каран С'Джет — ключевой персонаж оригинальной игры, ставшая чем-то вроде религиозного символа для жителей космоса. Именно ей предстоит разгадать тайну происходящих аномалий и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Игроку же отводится роль бесстрашного флотоводца, который поведёт в бой армады звездолётов, выполняя миссии по всей галактике.
из за этого на сайте всего 1 файл на моды.
ну теперь понятно что дюневцы в бешенстве.
Надо бы тесты глянуть перед покупкой после такого события, если там все еще статтеродром, то придется отложить до скидок.
Люди радуются удалению Denuvo, но они забывают, что именно разработчики его и прикупили, чтобы поставить на игру.
А как проверить новость на фейк? Есть официальная информация?
просто через стим или steamdb можно глянуть
Я посмотрел по ссылке и ничего не понял. Везде можно найти только эту новость об этом.
Стало известно только одному человеку с playground.ru?
В новости же указано, что размер экзешника теперь уменьшился на 400мб. Дерьнува там как раз примерно полгига добавляла.
вот
В новости изначально приложил ссылку на СтимДБ и указал насколько уменьшился экзешник. Что ещё мне нужно было сделать чтобы ты остался доволен? Кряк сюда выложить?
https://www.reddit.com/r/CrackWatch/comments/1gc0qlf/denuvo_removed_from_homeworld_3/