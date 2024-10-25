Gearbox удалила защиту Denuvo из Homeworld 3

Как стало известно, сегодня студия Blackbird Interactive выпустило обновление для стратегии Homeworld 3 в котором удалила защиту Denuvo.

Размер EXE-файла уменьшился на внушительные 408 МБ. Homeworld 3 вышла в мае текущего года, таким образом издатель удалил защиту из игры меньше чем через 6 месяцев после релиза.

В центре сюжета Homeworld 3 оказывается Каран С'Джет — ключевой персонаж оригинальной игры, ставшая чем-то вроде религиозного символа для жителей космоса. Именно ей предстоит разгадать тайну происходящих аномалий и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Игроку же отводится роль бесстрашного флотоводца, который поведёт в бой армады звездолётов, выполняя миссии по всей галактике.