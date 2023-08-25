В Homeworld 3 появится новый многопользовательский режим, вдохновленный Roguelike: военные игры и сюжетная арка

Blackbird Interactive и Gearbox Publishing продемонстрировали режим военных игр Homeworld 3, а также представили совершенно новый стратегический опыт совместной игры, предлагающий новые испытания, глубину рогалика и расширенную возможность повторного прохождения.
Homeworld 3, предстоящая часть легендарной отмеченной наградами серии научно-фантастических стратегий, которая выйдет в феврале 2024 года, на этой неделе на gamescom 2023 представила свой новый многопользовательский режим, вдохновленный рогаликом, под названием «Военные игры». Режим добавляет совершенно новый стратегический опыт совместной игры, выходящий за рамки одиночной кампании за счет творческого использования игровой механики, напоминающей рогалик.
Новый режим «Военные игры» в Homeworld 3 предлагает игрокам реиграбельную стратегию в реальном времени, которая выходит за рамки кампании. Сочетая в себе RTS-геймплей Homeworld с элементами рогаликов, в «Военные игры» можно играть в одиночку или совместно с тремя игроками. Игроки выберут стартовый флот, а затем будут командовать им, выполняя серию из трех случайных боевых испытаний. Командиры, которые успешно управляют своим флотом и достигают поставленных целей, награждаются Артефактами, которые можно использовать для усиления кораблей. Игроки также будут зарабатывать опыт, чтобы разблокировать дополнительные артефакты и стартовые флоты, которые сделают испытание еще более актуальным. Режим продолжит развиваться даже после запуска благодаря дополнительным расширениям премиум-контента.
Blackbird Interactive и Gearbox Publishing также объявили о планах создания модов для Homeworld 3 и партнерстве с mod.io. При запуске игроки будут оснащены инструментами для настройки кораблей и создания собственных уровней для режима Skirmish в игровом редакторе Unreal, включая размещение мегалитов, ресурсов и других объектов для создания совершенно уникальных полей сражений, которыми затем можно будет поделиться с сообществом.
Благодаря этому партнерству с mod.io будет доступен тщательно подобранный контент, позволяющий легко изучать творения сообщества. И в Epic Games Store, и в Steam игроки смогут находить и загружать новые творения сообщества, даже не выходя из игрового клиента Homeworld 3.