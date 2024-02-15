В студии создателей Homeworld 3 вновь прошли увольнения

Представитель Blackbird Interactive - разработчика Homeworld 3 - подтвердил Game Developer, что в студии произошло неопределенное количество увольнений. По словам представителя, эти сокращения стали частью "плана реорганизации" студии и были вызваны "экономическим давлением, которое мы не можем контролировать".
Пострадавшие работники были назначены на проекты, которые были отложены партнерами по разработке. В августе 2023 года Blackbird пережила аналогичные увольнения после того, как были отменены необъявленные проекты.
"Мы оценили несколько способов избежать этого, но, к сожалению, другие варианты оказались нежизнеспособными", - сказал представитель компании.
"К сожалению, я оказался в числе пострадавших", - написал бывший главный продюсер Blackbird Джейкоб Ван Руйен. "Несмотря на сложившуюся ситуацию, я ценю весь опыт, который у меня был, и замечательных людей, которых я встретил и с которыми познакомился в Blackbird Interactive. Я был поражен сегодняшней поддержкой каждого, и я желаю всем пострадавшим всего наилучшего, чтобы встать на ноги".
Бывший младший программист Blackbird Дилан Фредди подтвердил эту новость. "Сегодня меня окончательно затронули увольнения", - написал он. "Время, проведенное в Blackbird Interactive, было просто невероятным, и я многому научился благодаря разным играм, над которыми работал. Не могу дождаться, когда увижу, что ждет меня дальше".
Александр Уэзерстон, который провел в Blackbird более четырех лет и работал игровым директором в одном из грядущих проектов, также был уволен. "После четырех замечательных лет работы в Blackbird Interactive я был огорчен новым витком увольнений", - написал он. "Я вырос и многому научился за эти годы и с нетерпением жду, когда смогу применить это в своей следующей роли".
цифры с демки не впечатлили хреновое управление камера и другие прелести бета сборки
Рынок видеоигр запредельно перенасыщен разного рода "поделками", которые не вызывают у игроков никаких эмоций, кроме разочарования и отвращения. Зачем студиям содержать сотни криворуких, которые только и занимаются тем, что дорабатывают свои "игры" после их выпуска - патчи, хот фиксы и прочее. Кому нужны десятки "гениев", каждый из которых по своему видит игру, внося свои поправки, что в итоге приводит к дурно пахнущему винегрету из недоделанных и кривых механик? Лучше меньше - да лучше, чем больше - но абы как.
Я так понимаю хомворлд 3 можно в принципе уже не ждать ибо доделать её тупо некому.