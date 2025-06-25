Авторы Honkai: Star Rail показали трейлер нового персонажа Фаенона

Герой Разрушения появится в игре с 2 июля
Студия HoYoverse представила обзорный трейлер Фаенона, нового пятизвездочного персонажа. Он появится в обновлении 3.4 для Honkai Star Rail. Герой пути Разрушения с физическим уроном станет мощным дополнением к командам игроков благодаря уникальным боевым механикам.
Фаенон наносит высокий урон и способен переключаться на альтернативную форму, открывающую дополнительные возможности. В ней он может создать специальную зону, в которой враги получают повышенную уязвимость к физическому урону. Сам Фаенон при этом становится невосприимчивым к эффектам контроля и смертельным атакам, а также получает усиление урона.
Обновление 3.4 для Honkai Star Rail выйдет 2 июля.
И он ничем не выделяется на фоне сотен и тысяч персонажей в подобных играх.
Если сходить на любой фестиваль с косплеем - увидите толпы людей в подобных костюмах. Абсолютно не запоминаются.
У него важен не внешний вид, а геймплей. Ну, и да, он специально сделан как дженерик ГЕРОЙ, это буквально его фишка.
Анимации при трансформации и в мере очень клевый скилл.
Перепафосили.