Авторы Honkai: Star Rail показали трейлер нового персонажа Фаенона

Герой Разрушения появится в игре с 2 июля

Студия HoYoverse представила обзорный трейлер Фаенона, нового пятизвездочного персонажа. Он появится в обновлении 3.4 для Honkai Star Rail. Герой пути Разрушения с физическим уроном станет мощным дополнением к командам игроков благодаря уникальным боевым механикам.

Фаенон наносит высокий урон и способен переключаться на альтернативную форму, открывающую дополнительные возможности. В ней он может создать специальную зону, в которой враги получают повышенную уязвимость к физическому урону. Сам Фаенон при этом становится невосприимчивым к эффектам контроля и смертельным атакам, а также получает усиление урона.

Обновление 3.4 для Honkai Star Rail выйдет 2 июля.