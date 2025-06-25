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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.6 545 оценок

Авторы Honkai: Star Rail показали трейлер нового персонажа Фаенона

Solstice Solstice

Герой Разрушения появится в игре с 2 июля

Студия HoYoverse представила обзорный трейлер Фаенона, нового пятизвездочного персонажа. Он появится в обновлении 3.4 для Honkai Star Rail. Герой пути Разрушения с физическим уроном станет мощным дополнением к командам игроков благодаря уникальным боевым механикам.

Фаенон наносит высокий урон и способен переключаться на альтернативную форму, открывающую дополнительные возможности. В ней он может создать специальную зону, в которой враги получают повышенную уязвимость к физическому урону. Сам Фаенон при этом становится невосприимчивым к эффектам контроля и смертельным атакам, а также получает усиление урона.

Обновление 3.4 для Honkai Star Rail выйдет 2 июля.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lazy Mutton

И он ничем не выделяется на фоне сотен и тысяч персонажей в подобных играх.

Если сходить на любой фестиваль с косплеем - увидите толпы людей в подобных костюмах. Абсолютно не запоминаются.

1
antonborisov198

У него важен не внешний вид, а геймплей. Ну, и да, он специально сделан как дженерик ГЕРОЙ, это буквально его фишка.

1
6363

Анимации при трансформации и в мере очень клевый скилл.

Кей Овальд

Перепафосили.