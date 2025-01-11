Герте из Honkai Star Rail посвятили анимационную короткометражку

HoYoverse — студия-разработчик Honkai: Star Rail опубликовала короткометражный ролик, посвященный новому персонажу “Великой Герте”. В короткометражной анимации представлены способности героини, которая станет доступна с обновлением 3.0. Помимо этого, вместе с “Гертой” в игру будет добавлен новый мир под названием “Амфореус”. Патч выйдет 15 января 2025 года.

Напомним, что недавние утечки о Honkai: Star Rail намекают на новые полезные награды, которые появятся в боевом пропуске игры с обновлением версии 3.0. Эти награды должны существенно упростить процесс оптимизации реликвий, которые являются ключевыми для усиления персонажей.