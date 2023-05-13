Honkai: Star Rail 26.04.2023
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Первый ежегодный конкурс талантов из Honkai: Star Rail объявлен открытым

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Новости

Небезызвестная компания HoYoverse объявила о старте первого ежегодного конкурса Multiverse Vistas, в котором можно заработать ценные призы для Honkai: Star Rail и не только. Суть данного мероприятия заключается в том, что всем желающим представлено несколько категорий, по которым и будут выбираться лучшие работы: визуал (арты, манги и т.д.), видеоролики, косплеи и музыка. Для того чтобы приять участие в Multiverse Vistas, вам нужно оставить заявку на официальном сайте.

А теперь взглянем на этапы события подробнее:

  • С 13 мая по 1 июля вы можете заполнять анкету и отправлять свои работы
  • С 1 по 8 июля будет проходить рассмотрение работ конкурсантов
  • С 8 по 15 июля будет запущено голосование, где сообщество сможет оценить разнообразные творения
  • С 15 по 22 июля будут объявлены результаты, а победители получат свои заслуженные награды

К слову о наградах. Наверняка вы подумали, что призы будут исключительно внутриигровые, а если и реальные, то не более чем постеры и другой мерч. Но нет, в каждой из категорий можно получить реальные деньги, при чем самая крупная награда составляет 3000 долларов. Ознакомиться с ними можно по картинке в конце новости. Все представленные призы распространяются на каждую творческую категорию.

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