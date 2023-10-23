Разработчики Honkai: Star Rail знакомят игроков с уникальным дуэтом героев - Топаз и Счетовод

Вскоре игроки Honkai: Star Rail получат возможность играть за необычный дуэт персонажей. Разработчики из студии HoYoverse добавят в игру очаровательную девушку по имени Топаз. Она обладает мощными приемами с огненным уроном, который становится еще сильнее благодаря ее постоянному спутнику - Счетоводу. Создатели Honkai: Star Rail подробно представили их способности в специальной публикации.

Топаз является старшим сотрудником отдела стратегических инвестиций Корпорации межзвездного мира и лидером группы по взысканию особых долгов. В вопросах взыскания долгов и точного подсчета ей всегда помогает милая свинка-копилка по имени Счетовод. Вместе они путешествуют по космосу и решают деликатные ситуации, даже когда требуется грубое применение силы.

Топаз и Счетовод действуют на поле боя в паре. Свинка автоматически атакует противников во время боя, а также помогает находить неоткрытые сундуки при исследовании мира. Навык Топаз накладывает на вражескую цель эффект "Справка о задолженности", который повышает получаемый урон от бонусных атак. Сверхспособность Топаз и Счетовод повышает множитель урона и критических ударов.

Топаз и Счетовод появятся в Honkai: Star Rail вместе с выпуском второй половины обновления 1.4, запланированным на 27 октября на ПК и других платформах.