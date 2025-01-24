Создатели Disco Elysium анонсировали Hopetown - игру о власти слов

Бывшие сотрудники студии ZA/UM, известной по Disco Elysium, объединились в команду Longdue Games и анонсировали свою новую ролевую игру — Hopetown. Разработчики назвали её духовным наследником культовой RPG. Для реализации проекта студия запустила кампанию по сбору средств.

Сюжет разворачивается в вымирающем шахтёрском городке, куда приезжает журналист. Его уникальная способность — искажать реальность, используя разные подходы: стать хладнокровным следователем, разоблачителем или даже параноидальным конспирологом. Каждый выбор игрока оставляет след, определяя развитие событий.

Разработчики отметили, что в Hopetown слова становятся оружием. Благодаря системе «психогеографии» герой сможет использовать свои мысли и разум окружающих для изменения ландшафтов и открытия новых путей.

В 2024 году бывшие разработчики из ZA/UM анонсировали создание сразу нескольких новых студий. Dark Math Games работает над проектом XXX Nightshift, а Summer Eternal пока представила только свой манифест.

В 2022-м ZA/UM оказалась в центре скандала — работники обвинили компанию в необоснованных увольнениях, а партнеров студии — в мошенничестве и хищении денег. Они подали судебный иск, но позже отозвали его из-за нехватки доказательств. В феврале 2024 года выяснилось, что ZA/UM сократила четверть сотрудников и отменила дополнение к Disco Elysium.