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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 3 437 оценок

Horizon Online может выйти в 2025 году

butcher69
Новости

Как вы уже возможно знаете, Sony планирует расширить франшизу Horizon с помощью многопользовательской игры, разрабатываемой Guerrilla Games, под предполагаемым названием Horizon Online. Хотя официального анонса игры пока не было, намеки на ее существование подтверждаются внутренними документами, слухами и объявлениями о вакансиях.

В частности, в новом объявлении для стажера по тестированию указано, что работа будет связана с подготовкой онлайн-проекта, который должен выйти в первой половине 2025 года. Это подтверждает, что Horizon Online может стать одним из крупных релизов Sony в следующем году.

Проект будет частью стратегии компании по развитию игр с живым сервисом, в которых Sony видит значительный потенциал. Несмотря на неоднозначные результаты некоторых игр этого жанра, таких как провал Concord, Sony продолжает инвестировать в многопользовательские проекты. Учитывая успех Helldivers 2, компания намерена продолжить развивать эту область, и Horizon Online может стать важным шагом в этом направлении, предлагая поклонникам серии новый опыт в многопользовательской вселенной Horizon.

-13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
SaDaR

PSN будет, а значит успех HD2 не повторить от слова совсем. Да чо уж там. Они и HD2 запороть умудрились

5
RickeyIMBA

HD2 почти мертва, новых игроков нету и не будет из-за сони, у разрабов скоро денег не будет поддерживать ее)

2
Mirrorphoenix

"от слова совсем" ХВАТИТ!

2
Пользователь ВКонтакте

Опять онлайн:) у сони какое-то помешательство, уже столько проектов закрыли и столько денег прое....Али, и вот опять // Анатолий Ломакин

4
Пользователь ВКонтакте

И на Horizon // Максим Кутузов

1
Kamishini1993

журналисты будут писать дайте игре шанс?

2
Sir Walter

Конечно да) А метакритик будет удалять отрицательные отзывы)

1
Чизбургер

Перевожу "дайте игре шанс" с цыганского на понятный язык: игра каловая вышла да, но ты всё равно купи, с тебя не убудет.

1
Sir Walter

Надеюсь выйдет и жидко пукнет. Мало сонидаунам

1
ze1n_82

кому он нужен? сони занимается очередным провалом

0