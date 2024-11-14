Horizon Online может выйти в 2025 году

Как вы уже возможно знаете, Sony планирует расширить франшизу Horizon с помощью многопользовательской игры, разрабатываемой Guerrilla Games, под предполагаемым названием Horizon Online. Хотя официального анонса игры пока не было, намеки на ее существование подтверждаются внутренними документами, слухами и объявлениями о вакансиях.
В частности, в новом объявлении для стажера по тестированию указано, что работа будет связана с подготовкой онлайн-проекта, который должен выйти в первой половине 2025 года. Это подтверждает, что Horizon Online может стать одним из крупных релизов Sony в следующем году.
Проект будет частью стратегии компании по развитию игр с живым сервисом, в которых Sony видит значительный потенциал. Несмотря на неоднозначные результаты некоторых игр этого жанра, таких как провал Concord, Sony продолжает инвестировать в многопользовательские проекты. Учитывая успех Helldivers 2, компания намерена продолжить развивать эту область, и Horizon Online может стать важным шагом в этом направлении, предлагая поклонникам серии новый опыт в многопользовательской вселенной Horizon.
PSN будет, а значит успех HD2 не повторить от слова совсем. Да чо уж там. Они и HD2 запороть умудрились
HD2 почти мертва, новых игроков нету и не будет из-за сони, у разрабов скоро денег не будет поддерживать ее)
"от слова совсем" ХВАТИТ!
Опять онлайн:) у сони какое-то помешательство, уже столько проектов закрыли и столько денег прое....Али, и вот опять // Анатолий Ломакин
И на Horizon // Максим Кутузов
журналисты будут писать дайте игре шанс?
Конечно да) А метакритик будет удалять отрицательные отзывы)
Перевожу "дайте игре шанс" с цыганского на понятный язык: игра каловая вышла да, но ты всё равно купи, с тебя не убудет.
Надеюсь выйдет и жидко пукнет. Мало сонидаунам
кому он нужен? сони занимается очередным провалом