Horizon Online может выйти в 2025 году

Как вы уже возможно знаете, Sony планирует расширить франшизу Horizon с помощью многопользовательской игры, разрабатываемой Guerrilla Games, под предполагаемым названием Horizon Online. Хотя официального анонса игры пока не было, намеки на ее существование подтверждаются внутренними документами, слухами и объявлениями о вакансиях.

В частности, в новом объявлении для стажера по тестированию указано, что работа будет связана с подготовкой онлайн-проекта, который должен выйти в первой половине 2025 года. Это подтверждает, что Horizon Online может стать одним из крупных релизов Sony в следующем году.

Проект будет частью стратегии компании по развитию игр с живым сервисом, в которых Sony видит значительный потенциал. Несмотря на неоднозначные результаты некоторых игр этого жанра, таких как провал Concord, Sony продолжает инвестировать в многопользовательские проекты. Учитывая успех Helldivers 2, компания намерена продолжить развивать эту область, и Horizon Online может стать важным шагом в этом направлении, предлагая поклонникам серии новый опыт в многопользовательской вселенной Horizon.