Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 947 оценок

PlayStation планирует выпустить Horizon Zero Dawn на Xbox

KoRnEr KoRnEr

С момента выхода Helldivers 2 на Xbox в сети начали активно обсуждать возможность переноса новых игр с PlayStation на платформу Xbox. Несмотря на то что Sony опровергла эти слухи, похоже, у компании все же есть планы по дальнейшему портированию.

Известный инсайдер предполагает, что на Xbox выйдет больше игр Sony

Если искать Horizon Zero Dawn для Xbox в интернете, то можно наткнуться на ссылку на эту игру. Однако, при переходе по ней, вы окажетесь на немецкой странице Xbox, где будет указано, что запрашиваемая страница недоступна.

PlayStation продемонстрировала желание выпускать свои игры на других платформах, но в основном это касалось проектов из онлайн-сервисов, таких как Helldivers 2. Однако, похоже, что в политике Sony произошли изменения.

На платформе была замечена специальная ссылка на Horizon Zero Dawn для Xbox, и это выглядит как нечто большее, чем простое совпадение. Ещё до выхода Helldivers 2 на Xbox существовала аналогичная ссылка, что даёт основания полагать, что Horizon может стать следующей игрой для этой платформы.

Если это действительно так, можно ожидать скорого анонса. Это также будет означать серьёзное изменение в политике Sony, которая ранее придерживалась жесткой стратегии. Однако в условиях отсутствия активных консольных войн мультиплатформенность может стать оптимальным решением.

Xbox также активно занимается выпуском своих ключевых игр, таких как Indiana Jones, для PS5, и похоже, что Sony намерена следовать этому примеру. В ближайшее время выяснится, станет ли это сотрудничество реальностью или же окажется просто ошибкой.

Комментарии:  9
kotasha

Вот я вижу сони, они за майками всё повторяют, сначала майки решили что они хотят свои игры выпускать на пк, у сони очко сжиматься и они начинают сливать свои экзы на пк, потом майки стали выпускать игры свои на конкурент платформы ну итог себя не заставил долго ждать.

6
K0t Felix

А может все с точностью до наоборот.

SgtMahoney
сначала майки решили что они хотят свои игры выпускать на пк

Действительно, огромный рынок, большая часть которого работает под их же осью, поистине будоражащий воображение ход.

Сони начинают сливать свои экзы на пк ввиду сжимания очка

Та же причина что и с майками, огромный рынок - денег много не бывает.

потом майки стали выпускать игры свои на конкурент платформы

Я уже писал про желание максимизировать прибыль? Наверное да.

ну итог себя не заставил долго ждать

Корпораты любят деньги, выяснилось что их можно зарабатывать успешнее продвигая продукты своих экосистем на платформе конкурента, как ты тонко и ловко это подметил, глаз алмаз, не иначе)

1
Александр Назарко

Надпись search на скрине не смущает?

Это чей-то поисковый запрос проиндексировался поисковиком

3
Stalker608

Я бы просто продал хорайзон майкам и не марался бы большего об это

1
SgtMahoney

Хорошее предложение, продать что-то майкам всё равно что убить, робо-динозаврам с щекастой туда и дорога

1
ДЕНИСКА_омск

Норм чо, но потом обязательно ремастер через годик

X_O_MAX_O_X

Такой же зашквар как и Форза на пс5... Спустя хз сколько лет они проснулись...

demanik1

Поисковые запросы увидел и давай клепать новость..