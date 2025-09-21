PlayStation планирует выпустить Horizon Zero Dawn на Xbox

С момента выхода Helldivers 2 на Xbox в сети начали активно обсуждать возможность переноса новых игр с PlayStation на платформу Xbox. Несмотря на то что Sony опровергла эти слухи, похоже, у компании все же есть планы по дальнейшему портированию.

Если искать Horizon Zero Dawn для Xbox в интернете, то можно наткнуться на ссылку на эту игру. Однако, при переходе по ней, вы окажетесь на немецкой странице Xbox, где будет указано, что запрашиваемая страница недоступна.

PlayStation продемонстрировала желание выпускать свои игры на других платформах, но в основном это касалось проектов из онлайн-сервисов, таких как Helldivers 2. Однако, похоже, что в политике Sony произошли изменения.

На платформе была замечена специальная ссылка на Horizon Zero Dawn для Xbox, и это выглядит как нечто большее, чем простое совпадение. Ещё до выхода Helldivers 2 на Xbox существовала аналогичная ссылка, что даёт основания полагать, что Horizon может стать следующей игрой для этой платформы.

Если это действительно так, можно ожидать скорого анонса. Это также будет означать серьёзное изменение в политике Sony, которая ранее придерживалась жесткой стратегии. Однако в условиях отсутствия активных консольных войн мультиплатформенность может стать оптимальным решением.

Xbox также активно занимается выпуском своих ключевых игр, таких как Indiana Jones, для PS5, и похоже, что Sony намерена следовать этому примеру. В ближайшее время выяснится, станет ли это сотрудничество реальностью или же окажется просто ошибкой.