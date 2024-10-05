Sony показала новые скриншоты ремастера Horizon Zero Dawn

Опубликованы новые скриншоты ремастера Horizon Zero Dawn, релиз которого состоится 31 октября 2024 года. На изображениях можно оценить значительно улучшенное качество графики, приближенное к уровню продолжения игры, Horizon Forbidden West.
Разработкой обновленной версии занималась студия Nixxes Software. В ремастере перезаписаны более 10 часов диалогов и сцен, снятых с использованием технологии захвата движения, а также улучшены анимации, текстуры, модели персонажей и освещение.
Версия для PlayStation 5 будет поддерживать адаптивные курки и тактильную отдачу геймпада DualSense, а версия для ПК получит поддержку ультрашироких мониторов, DLSS 3 и FSR 3.1. Игроки смогут наслаждаться игрой с плавным рендерингом и высочайшим качеством изображения.
Переиздание Horizon Zero Dawn выйдет с дополнением The Frozen Wilds. Владельцы оригинальной игры смогут обновиться до ремастера за $9,99, в то время как полная стоимость игры составит $49,99.
Хде сравнение с ориг версией?
Не надо сравнивать, иначе разницы не заметят
ух наглый сам сравнишь
Элой такая розовенькая как жопка младенца. Хах...
Сони готовятся погрязнуть в негативных отзывах. Они идут по стопам Юбиков, дойдëт до того, что их тоже захотят купить, как Tencent Юбисофт))
Они лучше бы не достающие игры хотя бы с пс3 перенесли, обратки то нет, а не пере выпускать игру которую никто не просил.
Ну, красивенько. А как в оригинале было?
Вот так:
Так же !)))))
Нужно было ещё уродлевой Элой сделать, чтоб их повестка зашла им же, по типу жирухой-феменисто-трансегнерной-черномаз*-ориентированной.
Ничего ничего, еще пара азиатских игр без повесток по типу Стелар Блейд / Ву Конг, и возможно западные инвесторы начнут просыпаться и погонят в шею всю эту дичь, что сейчас выходит. На очереди как раз Dragon Age и AS Shadow, надеюсь они тоже провалятся.
Ну что касается 'Отсосинов', я просто хочу, чтобы игра была хотя бы не хуже 'Вальгаллы'. Я не желаю гибели Ubisoft, но было бы лучше, если бы нынешних руководителей компании уволили и заменили на более компетентных людей. Чтобы в дальнейшем компания смогла выбраться из болота, в которое погрязло
когда ты делаешь первую часть идентичой второй, ты лишаешь ее индивидуальности. абсолютно не нужный ремастер.
// Андрей Владимирович
Финансовый провал?
никто не просил
И ничего не мешает не покупать. Проблему раздувают на пустом месте
не ври я просил
Синдром потребителя - 4 фаза :)
Дежавю.... Тут точно Беседка руку не приложили?..
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Они научились ставить решейд?
Красиво. Но оригинал выглядит точно также, если не обращать внимание на ухудшенные лица. Зачем Элой накрутили щёки, как во второй части? Повесточники только портят всё, к чему прикасаются.
Ну может быть единственная годная вещь "ремастера" будет, если вдруг на персонажах действительно появится адекватная мимика в диалогах. В оригинале с этим было не всё в порядке. А в остальном выглядит как бесплатный патч за деньги, а не ремастер. Такое продавать стыдно должно быть. Это ведь, по сути, небольшое обновление. До ремастера не дотягивает очень сильно.
Ну нет. Освещение они поменяли. Но при этом лица стали "вазелиновыми". В общем как это и бывает. Свет поменяли, а на нормальные текстуры забили болт.
Госпади зачем // Макс Сочилов
А оптимизацию завезут? // John Constantine
она идеальна // Vengel Bryde
если у тебя 13700 и 4070ти. Для 720 лов 30фпс, хватит // Артур Кузьмин
Запретный запад на 4060 ti 16 g летает. Там такой же движ будет. // Александр Чуркин
Привязку к псн завезут // Константин Игоревич
Не, я знаю, что хорайзен 2 хорошо оптимизирована, и надеюсь вы правы про этот ремастер // Артур Кузьмин
та ну мне оригинал по графике больше нравиться тут графика какаято замыленая)))
С бьюти эффектом, как у современных сосок
Ну и где нормальные скриншоты в 4K? Ну или FHD хотя бы без шакалов?!
боевку с людьми не поменяли значит кал
Из там не так и много, что с ней было не так, хэды вешаются, рукопашник работает.