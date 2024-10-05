Sony показала новые скриншоты ремастера Horizon Zero Dawn

Опубликованы новые скриншоты ремастера Horizon Zero Dawn, релиз которого состоится 31 октября 2024 года. На изображениях можно оценить значительно улучшенное качество графики, приближенное к уровню продолжения игры, Horizon Forbidden West.

Разработкой обновленной версии занималась студия Nixxes Software. В ремастере перезаписаны более 10 часов диалогов и сцен, снятых с использованием технологии захвата движения, а также улучшены анимации, текстуры, модели персонажей и освещение.

Версия для PlayStation 5 будет поддерживать адаптивные курки и тактильную отдачу геймпада DualSense, а версия для ПК получит поддержку ультрашироких мониторов, DLSS 3 и FSR 3.1. Игроки смогут наслаждаться игрой с плавным рендерингом и высочайшим качеством изображения.

Переиздание Horizon Zero Dawn выйдет с дополнением The Frozen Wilds. Владельцы оригинальной игры смогут обновиться до ремастера за $9,99, в то время как полная стоимость игры составит $49,99.