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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 115 оценок

Sony показала новые скриншоты ремастера Horizon Zero Dawn

butcher69
Новости

Опубликованы новые скриншоты ремастера Horizon Zero Dawn, релиз которого состоится 31 октября 2024 года. На изображениях можно оценить значительно улучшенное качество графики, приближенное к уровню продолжения игры, Horizon Forbidden West.

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Разработкой обновленной версии занималась студия Nixxes Software. В ремастере перезаписаны более 10 часов диалогов и сцен, снятых с использованием технологии захвата движения, а также улучшены анимации, текстуры, модели персонажей и освещение.

Версия для PlayStation 5 будет поддерживать адаптивные курки и тактильную отдачу геймпада DualSense, а версия для ПК получит поддержку ультрашироких мониторов, DLSS 3 и FSR 3.1. Игроки смогут наслаждаться игрой с плавным рендерингом и высочайшим качеством изображения.

Переиздание Horizon Zero Dawn выйдет с дополнением The Frozen Wilds. Владельцы оригинальной игры смогут обновиться до ремастера за $9,99, в то время как полная стоимость игры составит $49,99.

-40
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Den558

Хде сравнение с ориг версией?

13
Rubic

Не надо сравнивать, иначе разницы не заметят

23
Русик_96

ух наглый сам сравнишь

-18
Случайный Игрок

Элой такая розовенькая как жопка младенца. Хах...

5
Jarvis666

Сони готовятся погрязнуть в негативных отзывах. Они идут по стопам Юбиков, дойдëт до того, что их тоже захотят купить, как Tencent Юбисофт))

5
kotasha

Они лучше бы не достающие игры хотя бы с пс3 перенесли, обратки то нет, а не пере выпускать игру которую никто не просил.

3
Кей Овальд

Ну, красивенько. А как в оригинале было?

2
Denis Kyokushin

Вот так:

0
askazanov

Так же !)))))

2
Kratos.s

Нужно было ещё уродлевой Элой сделать, чтоб их повестка зашла им же, по типу жирухой-феменисто-трансегнерной-черномаз*-ориентированной.

2
OnlyWatch

Ничего ничего, еще пара азиатских игр без повесток по типу Стелар Блейд / Ву Конг, и возможно западные инвесторы начнут просыпаться и погонят в шею всю эту дичь, что сейчас выходит. На очереди как раз Dragon Age и AS Shadow, надеюсь они тоже провалятся.

12
TheCalvariam OnlyWatch

Ну что касается 'Отсосинов', я просто хочу, чтобы игра была хотя бы не хуже 'Вальгаллы'. Я не желаю гибели Ubisoft, но было бы лучше, если бы нынешних руководителей компании уволили и заменили на более компетентных людей. Чтобы в дальнейшем компания смогла выбраться из болота, в которое погрязло

0
ZackSnyder

когда ты делаешь первую часть идентичой второй, ты лишаешь ее индивидуальности. абсолютно не нужный ремастер.

2
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Владимирович

1
Wing42

Финансовый провал?

1
антон фекалис

никто не просил

0
PolGhost

И ничего не мешает не покупать. Проблему раздувают на пустом месте

8
Русик_96

не ври я просил

-16
jkfjghkk PolGhost

Синдром потребителя - 4 фаза :)

0
Air72ru

Дежавю.... Тут точно Беседка руку не приложили?..

Спойлер

.

0
Vavan07

Они научились ставить решейд?

0
Janekste

Красиво. Но оригинал выглядит точно также, если не обращать внимание на ухудшенные лица. Зачем Элой накрутили щёки, как во второй части? Повесточники только портят всё, к чему прикасаются.

перезаписаны более 10 часов диалогов и сцен, снятых с использованием технологии захвата движения

Ну может быть единственная годная вещь "ремастера" будет, если вдруг на персонажах действительно появится адекватная мимика в диалогах. В оригинале с этим было не всё в порядке. А в остальном выглядит как бесплатный патч за деньги, а не ремастер. Такое продавать стыдно должно быть. Это ведь, по сути, небольшое обновление. До ремастера не дотягивает очень сильно.

0
Случайный Игрок

Ну нет. Освещение они поменяли. Но при этом лица стали "вазелиновыми". В общем как это и бывает. Свет поменяли, а на нормальные текстуры забили болт.

0
Пользователь ВКонтакте

Госпади зачем // Макс Сочилов

0
Пользователь ВКонтакте

А оптимизацию завезут? // John Constantine

-2
Пользователь ВКонтакте

она идеальна // Vengel Bryde

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

если у тебя 13700 и 4070ти. Для 720 лов 30фпс, хватит // Артур Кузьмин

-4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Запретный запад на 4060 ti 16 g летает. Там такой же движ будет. // Александр Чуркин

0
Пользователь ВКонтакте

Привязку к псн завезут // Константин Игоревич

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не, я знаю, что хорайзен 2 хорошо оптимизирована, и надеюсь вы правы про этот ремастер // Артур Кузьмин

0
inkomniak

та ну мне оригинал по графике больше нравиться тут графика какаято замыленая)))

-3
Случайный Игрок

С бьюти эффектом, как у современных сосок

0
Anatoliy-the-2nd

Ну и где нормальные скриншоты в 4K? Ну или FHD хотя бы без шакалов?!

-4
Kostya Bashmakov

боевку с людьми не поменяли значит кал

-6
Kenn1y

Из там не так и много, что с ней было не так, хэды вешаются, рукопашник работает.

-3