Сегодня состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn от компании Sony и студии Nixxes. Так же Sony представила релизный трейлер ремастера.
При разработке ремастера Nixxes переработали свыше 10 часов катсцен, а так же улучшили растительность, освещение, модели персонажей и текстуры. Кроме того, игра получила поддержку ультрашироких мониторов и технологий DLSS 3 и FSR 3.1. Разработчики говорили, что при разработке ремастера они постарались довести уровень графики в игре до уровня Horizon: Forbidden West.
Детальное сравнение ремастера и оригинальной игры:
Horizon: Zero Dawn Remastered уже доступна на PC (Steam, EGS) и PS5. Ремастер продается за $49,99, но владельцы оригинальной игры могут обновиться до ремастера за $9,99.
Бахнув пельменей: Ремастер
Всем плевать, ждем ДАО на торрентах и обзоры где мешают игру с дерьмом
Оформил Заказ!
Ну, ждём модов.
Планер-крыло добавят или нет? Иначе смысл её вообще качать
Ремастер включает в себя улучшение визуальных и графических аспектов,максимум смена текстур и моделей нпс/играбельных персонажей.Никто вам нового контента не навалит.
ну он же сюжетно появляется только во второй
как по-твоему они должны его засунуть?
Нет, это всё та же первая часть, но с улучшенной до уровня 2 части графикой и модельками из неё. Никаких геймплейных изменений тут нет.
потому что планер был "вырезан". Как и какая-то часть Бан-Ур и Жила