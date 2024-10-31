Сегодня состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn от компании Sony и студии Nixxes. Так же Sony представила релизный трейлер ремастера.

При разработке ремастера Nixxes переработали свыше 10 часов катсцен, а так же улучшили растительность, освещение, модели персонажей и текстуры. Кроме того, игра получила поддержку ультрашироких мониторов и технологий DLSS 3 и FSR 3.1. Разработчики говорили, что при разработке ремастера они постарались довести уровень графики в игре до уровня Horizon: Forbidden West.

Детальное сравнение ремастера и оригинальной игры:

Horizon: Zero Dawn Remastered уже доступна на PC (Steam, EGS) и PS5. Ремастер продается за $49,99, но владельцы оригинальной игры могут обновиться до ремастера за $9,99.