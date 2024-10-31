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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 175 оценок

Состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn от компании Sony и студии Nixxes. Так же Sony представила релизный трейлер ремастера.

При разработке ремастера Nixxes переработали свыше 10 часов катсцен, а так же улучшили растительность, освещение, модели персонажей и текстуры. Кроме того, игра получила поддержку ультрашироких мониторов и технологий DLSS 3 и FSR 3.1. Разработчики говорили, что при разработке ремастера они постарались довести уровень графики в игре до уровня Horizon: Forbidden West.

Детальное сравнение ремастера и оригинальной игры:

В ремастере Horizon Zero Dawn значительные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой

Horizon: Zero Dawn Remastered уже доступна на PC (Steam, EGS) и PS5. Ремастер продается за $49,99, но владельцы оригинальной игры могут обновиться до ремастера за $9,99.

3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AT_Sagor

Бахнув пельменей: Ремастер

-2
вупсич пупсич

Всем плевать, ждем ДАО на торрентах и обзоры где мешают игру с дерьмом

-2
Mirrorphoenix

Оформил Заказ!

-8
Кей Овальд

Ну, ждём модов.

-2
1barac9U7ada7

Планер-крыло добавят или нет? Иначе смысл её вообще качать

-7
Владимир Губайдуллин

Ремастер включает в себя улучшение визуальных и графических аспектов,максимум смена текстур и моделей нпс/играбельных персонажей.Никто вам нового контента не навалит.

6
Jlyan

ну он же сюжетно появляется только во второй

как по-твоему они должны его засунуть?

3
yar1097

Нет, это всё та же первая часть, но с улучшенной до уровня 2 части графикой и модельками из неё. Никаких геймплейных изменений тут нет.

0
bsww Jlyan

потому что планер был "вырезан". Как и какая-то часть Бан-Ур и Жила

0