В ранний доступ вышла экономическая стратегия об отелях Hotel Architect

Hotel Architect — новая игра в жанре симулятора управления отелем, где игрокам предстоит не только строить и обустраивать гостиницы, но и решать множество задач, от логистики до удовлетворения причудливых запросов клиентов. Разработчики предлагают два основных режима: карьеру с постепенным усложнением заданий и песочницу для тех, кто хочет творить без ограничений.
Игроки смогут возводить роскошные небоскрёбы, восстанавливать старые здания и даже экспериментировать с необычными сочетаниями помещений — например, разместить бар прямо в сауне.
В Hotel Architect также придётся следить за репутацией, нанимать и обучать персонал и оперативно реагировать на непредвиденные события. Критики будут строго оценивать каждый аспект работы отеля, а гости — требовать всё более экстравагантных услуг.
Текущая версия игры включает:
- 4 играбельных локации;
- режим карьеры и песочницы;
- 6 типов гостей;
- инструмент по созданию персонажей.
На протяжении раннего доступа разработчики планируют добавить больше локаций, небоскрёбы, новые экстренные события, дополнительные типы персонала и другой контент.