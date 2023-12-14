Продажи многопользовательского платформера Human Fall Flat превысили 50 млн копий

Curve Games и No Brakes Games объявили, что их многопользовательский платформер Human Fall Flat был продан тиражом более 50 миллионов экземпляров по всему миру.

"В честь этого события команда запустила конкурс мастер-классов, победитель которого получит 10 000 долларов США и уровень, официально включенный в игру на ПК и консолях".

Три темы доступны до 1 февраля 2024 года: "Затерянные во времени", "Ограбления" и "Сказки". Заполнить форму для участия можно здесь.

Ситара Шефта, глава студии No Brakes Games, сказала об этом достижении следующее:

Поддержка нашего сообщества просто невероятна, мы и не мечтали, что в Human Fall Flat будут играть 50 миллионов человек. Наше сообщество продолжает вдохновлять нас, и нам не терпится увидеть еще больше удивительного контента, который они создают.