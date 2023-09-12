Для 4Х-стратегии Humankind вышло дополнение Культуры Океании ©

Humankind получила DLC «Культуры Океании», где игроки смогут отправиться к новым горизонтам и исследовать континент Океании. Дополнение «Культуры Океании» в настоящее время доступно в Steam и Epic Games.

Новое DLC Humankind включает в себя 6 новых культур, 6 новых чудес, 7 независимых народов, 15 повествовательных событий и новый саундтрек. Дополнение выходит вместе с обновлением Bonny Update и бесплатной культурой Карибских пиратов.

Humankind — это стратегическая игра, в которой вы ведете свой народ от древних времен до современности, объединяя исторические культуры в свою уникальную цивилизацию. С выходом Океании общее количество культур в игре вырастает до 86.

Шесть новых культур:

Эпоха 1 — Пама-Ньюнга (Эстеты). На языках Пама-Ньюнга говорили различные группы, которые распространились по большей части территории современной Австралии, начиная со среднего голоцена. Носители пама-ньунга принесли в районы своего расселения не только свои языки и социальную организацию, но и новые культурные и художественные практики.

Эпоха 2 – Полинезийцы (Экспансионисты) – В первом тысячелетии до н. э. Самые ранние формы полинезийской культуры возникли в треугольнике, образованном островами Тонга, Самоа и Увеа, в IV веке до нашей эры. Окруженные просторами океана, они разработали инновационные методы навигации, которые помогли им покорить Тихий океан.

Эра 3 — Рапануи (Строители) — Рапануи заселили остров Пасхи в 12 веке нашей эры. В этой отдаленной местности им удалось выжить, несмотря на тяжелые условия, эксплуатировать окружающие их природные ресурсы и создать многочисленные статуи и большие церемониальные здания.

Эра 4 – Маори (Милитаристы) – Маори поселились в основном на Те Ика-а-Мауи, северном острове. В этих регионах они построили сложное общество, состоящее из кланов и больших семей, узы солидарности которых поддерживались и даже укреплялись в ходе конфликтов и войн.

Эра 5 – Гавайцы (Аграрии) – Начиная с конца 18 века, в гавайском обществе начались глубокие изменения. Политические объединения и расширение контактов с иностранными культурами изменили их весьма разнообразное общество, поскольку гавайцы продолжали пожинать плоды земли и моря.

Эра 6 – Новозеландцы (Ученые) – В 1940-х и 1950-х годах Новая Зеландия все быстрее отходила от британской имперской системы. В последующие десятилетия Новая Зеландия намеревалась трансформировать социальную модель, созданную правительствами Седдона и Сэвиджа, одновременно инвестируя в технологии и отрасли, которые обеспечили бы энергетическую независимость.

Шесть новых чудес:

Улуру

Аитутаки-Лагуна

Диапазон Бангл-Бангл

Play-Вулкан

Королевский дворец Папеэте

Обсерватория Мауна-Кеа

Плюс семь независимых рас, 15 новых сюжетных событий и новые внутриигровые песни, написанные Арно Роем.