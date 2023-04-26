Историческая стратегия Humankind получила дополнение Para Bellum, которое будет бесплатным в течение 2 недель

Новый набор Para Bellum Wonders Pack пошаговой исторической стратегии Humankind посвящен войне и чудесам, воздвигнутым лидерами прошлого и настоящего в их стремлении к сдерживанию, господству и гегемонии. Игроки также получат бесплатное обновление Vauban, которое добавляет улучшения игрового процесса и качества жизни.
Вслед за дипломатическим пакетом «Вместе правим» добавление Para Bellum предоставит игрокам больше возможностей для создания и управления своей уникальной цивилизацией, чем когда-либо прежде. Этот набор из шести чудес военного времени теперь доступен в качестве бесплатного DLC в течение первых двух недель в Steam и Epic Games Store. Сегодняшний выпуск Para Bellum Wonders Pack также сопровождается колоссальным обновлением Vauban, которое улучшает дипломатию, существующие чудеса и ИИ, а также добавляет в игру бета-версию поддержки Steam Workshop.
Откройте для себя совершенно новый подход к конфликтам с этими культовыми чудесами. Пусть эти шесть новых культурных чудес позволят вам исследовать путь войны.
Этот набор чудес включает в себя шесть новых культурных чудес:
- Конюшни Пи-Рамсеса. Город Пи-Рамсес стал столицей Египта во время правления Рамсеса II в 14 веке до нашей эры. Конюшни фараона были штаб-квартирой колесничных войск короля и могли вместить и обучить до 460 лошадей.
- Колизей. Амфитеатр Флавиев оставался самым большим римским сооружением до конца Империи. Колизей был окружен школами гладиаторов и их инаугурационными играми.
- Цитадель Аламута. Построенная в девятом веке на эффектном выступе горы, Цитадель Аламута была захвачена Хасаном ас-Саббахом в 1090 году. Под его правлением эта изолированная цитадель стала центром низаритского исмаилитского государства.
- Дворец инвалидов в Париже. Дворец инвалидов был построен в конце 17 века по приказу французского короля Людовика XIV. Предназначенный для размещения некоторых из многих раненых солдат и нуждающихся ветеранов, он включал в себя комнаты, столовые и специальный госпиталь для его жителей.
- Императорская верфь. Императорская верфь Вильгельмсхафена, основанная в 1869 году, была крупнейшей немецкой верфью, специализирующейся на строительстве военных кораблей. На рубеже 20-го века почти 20 000 рабочих производили одни из крупнейших военных кораблей той эпохи.
- Пентагон. Построенный во время Второй мировой войны, Пентагон является административным зданием, в котором находится Министерство обороны США. В Пентагоне работает более 20 000 человек, которые координируют миссии 1,3 миллиона военнослужащих страны.