Humankind 17.08.2021
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Историческая стратегия Humankind получила дополнение Para Bellum, которое будет бесплатным в течение 2 недель

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monk70
Новости

Новый набор Para Bellum Wonders Pack пошаговой исторической стратегии Humankind посвящен войне и чудесам, воздвигнутым лидерами прошлого и настоящего в их стремлении к сдерживанию, господству и гегемонии. Игроки также получат бесплатное обновление Vauban, которое добавляет улучшения игрового процесса и качества жизни.

Вслед за дипломатическим пакетом «Вместе правим» добавление Para Bellum предоставит игрокам больше возможностей для создания и управления своей уникальной цивилизацией, чем когда-либо прежде. Этот набор из шести чудес военного времени теперь доступен в качестве бесплатного DLC в течение первых двух недель в Steam и Epic Games Store. Сегодняшний выпуск Para Bellum Wonders Pack также сопровождается колоссальным обновлением Vauban, которое улучшает дипломатию, существующие чудеса и ИИ, а также добавляет в игру бета-версию поддержки Steam Workshop.

Откройте для себя совершенно новый подход к конфликтам с этими культовыми чудесами. Пусть эти шесть новых культурных чудес позволят вам исследовать путь войны.

Этот набор чудес включает в себя шесть новых культурных чудес:​

  • Конюшни Пи-Рамсеса. Город Пи-Рамсес стал столицей Египта во время правления Рамсеса II в 14 веке до нашей эры. Конюшни фараона были штаб-квартирой колесничных войск короля и могли вместить и обучить до 460 лошадей.
  • Колизей. Амфитеатр Флавиев оставался самым большим римским сооружением до конца Империи. Колизей был окружен школами гладиаторов и их инаугурационными играми.
  • Цитадель Аламута. Построенная в девятом веке на эффектном выступе горы, Цитадель Аламута была захвачена Хасаном ас-Саббахом в 1090 году. Под его правлением эта изолированная цитадель стала центром низаритского исмаилитского государства.
  • Дворец инвалидов в Париже. Дворец инвалидов был построен в конце 17 века по приказу французского короля Людовика XIV. Предназначенный для размещения некоторых из многих раненых солдат и нуждающихся ветеранов, он включал в себя комнаты, столовые и специальный госпиталь для его жителей.
  • Императорская верфь. Императорская верфь Вильгельмсхафена, основанная в 1869 году, была крупнейшей немецкой верфью, специализирующейся на строительстве военных кораблей. На рубеже 20-го века почти 20 000 рабочих производили одни из крупнейших военных кораблей той эпохи.
  • Пентагон. Построенный во время Второй мировой войны, Пентагон является административным зданием, в котором находится Министерство обороны США. В Пентагоне работает более 20 000 человек, которые координируют миссии 1,3 миллиона военнослужащих страны.
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