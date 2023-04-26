Историческая стратегия Humankind получила дополнение Para Bellum, которое будет бесплатным в течение 2 недель ©

Новый набор Para Bellum Wonders Pack пошаговой исторической стратегии Humankind посвящен войне и чудесам, воздвигнутым лидерами прошлого и настоящего в их стремлении к сдерживанию, господству и гегемонии. Игроки также получат бесплатное обновление Vauban, которое добавляет улучшения игрового процесса и качества жизни.

Вслед за дипломатическим пакетом «Вместе правим» добавление Para Bellum предоставит игрокам больше возможностей для создания и управления своей уникальной цивилизацией, чем когда-либо прежде. Этот набор из шести чудес военного времени теперь доступен в качестве бесплатного DLC в течение первых двух недель в Steam и Epic Games Store. Сегодняшний выпуск Para Bellum Wonders Pack также сопровождается колоссальным обновлением Vauban, которое улучшает дипломатию, существующие чудеса и ИИ, а также добавляет в игру бета-версию поддержки Steam Workshop.

Откройте для себя совершенно новый подход к конфликтам с этими культовыми чудесами. Пусть эти шесть новых культурных чудес позволят вам исследовать путь войны.

Этот набор чудес включает в себя шесть новых культурных чудес:​