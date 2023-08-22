Одновременно с этим открылась возможность приобретения проекта в турецком регионе PS Store, а также проект попал в каталог Game Pass.
Humankind — историческая 4Х-стратегия от Amplitude Studios, в которой игроку предстоит переписать историю человечества: соединяйте различные культурные элементы, чтобы создавать уникальные цивилизации.
Игра вышла на PC в августе 2021 года. Её издателем для всех платформ выступила компания SEGA. Ранее планировалось, что консольный релиз состоится 4 ноября 2022 года, но у разработчиков возникли проблемы в процессе портирования.
Трейлер Humankind для консолей - релиз на PlayStation и Xbox уже состоялся
Одновременно с этим открылась возможность приобретения проекта в турецком регионе PS Store, а также проект попал в каталог Game Pass.