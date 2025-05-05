Большое обновление демоверсии The Hungry Town: Новые возможности и русская озвучка

Инди-разработчик из Kick Punch Games представил масштабное обновление демоверсии атмосферного приключенческого квеста The Hungry Town в сеттинге тёмного городского фэнтези с вампирами.

The Hungry Town переносит игроков в мир мрачного города, где молодой вампир оказывается втянутым в беспощадную борьбу двух поколений упырей. Демоверсия уже привлекла внимание любителей жанра, а новое обновление делает её ещё более захватывающей.

The Hungry Town / Голодный город

Что нового в обновлении?

Возможность сохраняться из игрового меню в любой момент;

Гибкие настройки звука и текста: регулировка скорости диалогов, громкости музыки и озвучки;

Улучшенная анимация передвижения персонажей: имитация ходьбы вместо простого перемещения спрайтов;

Обновленный интерфейс диалогов и внутриигрового смартфона стал интуитивнее и функциональнее;

Добавлена поддержка китайского и японского языков;

Доработаны фоны городских локаций;

Исправлены мелкие баги для более комфортного прохождения.

Cкриншот из игры The Hungry Town / Голодный город

Cкриншот из игры The Hungry Town / Голодный город

Первый эпизод The Hungry Town ожидается во второй половине 2025 года. Игра обещает насыщенный детективный сюжет с элементами триллера, где каждый выбор влияет на развитие истории и может привести к неожиданным последствиям. Менеджмент крови и шкала кармы помогут осознать себя: кто ты в “Голодном городе” - ночной хищник или добряк?

В распоряжении игроков будет внутриигровой смартфон с помощью которого можно звонить, делать фото, пользоваться навигационной картой, получать письма и читать заметки.

Cкриншот из игры The Hungry Town / Голодный город

скриншот из игры The Hungry Town / Голодный город

Важно отметить, что в The Hungry Town полная русская озвучка от профессионалов дубляжа из “Студийной Банды”: Никита Моисеев, Анастасия Портная, Даниил Бледный, Данил Зимин и многих других, чьи имена разработчики пока держат в секрете.

Демоверсия The Hungry Town доступна на платформе Steam.

И добавьте игру в вишлист, чтобы не пропустить выход первого эпизода.

Погрузитесь в мрачную историю, исследуйте темные переулки и раскройте все тайны “Голодного города”!