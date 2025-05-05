Большое обновление демоверсии The Hungry Town: Новые возможности и русская озвучка

Инди-разработчик из Kick Punch Games представил масштабное обновление демоверсии атмосферного приключенческого квеста The Hungry Town в сеттинге тёмного городского фэнтези с вампирами.
The Hungry Town переносит игроков в мир мрачного города, где молодой вампир оказывается втянутым в беспощадную борьбу двух поколений упырей. Демоверсия уже привлекла внимание любителей жанра, а новое обновление делает её ещё более захватывающей.
Что нового в обновлении?
- Возможность сохраняться из игрового меню в любой момент;
- Гибкие настройки звука и текста: регулировка скорости диалогов, громкости музыки и озвучки;
- Улучшенная анимация передвижения персонажей: имитация ходьбы вместо простого перемещения спрайтов;
- Обновленный интерфейс диалогов и внутриигрового смартфона стал интуитивнее и функциональнее;
- Добавлена поддержка китайского и японского языков;
- Доработаны фоны городских локаций;
- Исправлены мелкие баги для более комфортного прохождения.
Первый эпизод The Hungry Town ожидается во второй половине 2025 года. Игра обещает насыщенный детективный сюжет с элементами триллера, где каждый выбор влияет на развитие истории и может привести к неожиданным последствиям. Менеджмент крови и шкала кармы помогут осознать себя: кто ты в “Голодном городе” - ночной хищник или добряк?
В распоряжении игроков будет внутриигровой смартфон с помощью которого можно звонить, делать фото, пользоваться навигационной картой, получать письма и читать заметки.
Важно отметить, что в The Hungry Town полная русская озвучка от профессионалов дубляжа из “Студийной Банды”: Никита Моисеев, Анастасия Портная, Даниил Бледный, Данил Зимин и многих других, чьи имена разработчики пока держат в секрете.
Демоверсия The Hungry Town доступна на платформе Steam.
И добавьте игру в вишлист, чтобы не пропустить выход первого эпизода.
Погрузитесь в мрачную историю, исследуйте темные переулки и раскройте все тайны “Голодного города”!