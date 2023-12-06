Прислушиваться к игрокам и быстро реагировать - ключ к успеху Hunt: Showdown, считает Crytek

Онлайн-шутер Hunt: Showdown пользуется огромным успехом у студии Crytek. Спустя более пяти лет после дебюта в раннем доступе в него до сих пор регулярно играют тысячи поклонников. О причинах такого успеха недавно рассказал генеральный менеджер игры Дэвид Файфилд.

Пять месяцев назад Hunt: Showdown установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. В шутер одновременно играли 45 091 человек. На сегодняшний день игра набрала более 186 000 отзывов от пользователей Steam. 82 % из них хвалят игру. Аналогичные отзывы поступают и на Metacritic. Средний балл на данный момент составляет 81/100. Интересно, что это относится как к версии для ПК, так и для PlayStation 4.

Эти цифры тем более впечатляют, что после официального релиза полной версии Hunt: Showdown было анонсировано немало других сетевых шутеров, которые не выдержали испытания временем (например, Hyenas от Creative Assembly). Как же игре удалось удержать значительную группу игроков? Конкретный ответ на этот вопрос дал вышеупомянутый Дэвид Файфилд.

Одним из ключевых элементов нашего успеха, начавшегося еще в раннем доступе, является постоянное внимание к нашему сообществу и оперативное реагирование на его отзывы. Наши обновления также являются важным фактором нашего успеха, как и текущее событие Tide of Corruption [...].

Ранний доступ к Hunt: Showdown открылся в Steam в феврале 2018 года. Официальный же релиз полной версии игры состоялся 27 августа 2019 года на ПК, а в последующие месяцы - на Xbox One и PlayStation 4. Игра также доступна на платформах текущего поколения в рамках обратной совместимости.