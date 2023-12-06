Прислушиваться к игрокам и быстро реагировать - ключ к успеху Hunt: Showdown, считает Crytek

Онлайн-шутер Hunt: Showdown пользуется огромным успехом у студии Crytek. Спустя более пяти лет после дебюта в раннем доступе в него до сих пор регулярно играют тысячи поклонников. О причинах такого успеха недавно рассказал генеральный менеджер игры Дэвид Файфилд.
Пять месяцев назад Hunt: Showdown установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. В шутер одновременно играли 45 091 человек. На сегодняшний день игра набрала более 186 000 отзывов от пользователей Steam. 82 % из них хвалят игру. Аналогичные отзывы поступают и на Metacritic. Средний балл на данный момент составляет 81/100. Интересно, что это относится как к версии для ПК, так и для PlayStation 4.
Эти цифры тем более впечатляют, что после официального релиза полной версии Hunt: Showdown было анонсировано немало других сетевых шутеров, которые не выдержали испытания временем (например, Hyenas от Creative Assembly). Как же игре удалось удержать значительную группу игроков? Конкретный ответ на этот вопрос дал вышеупомянутый Дэвид Файфилд.
Одним из ключевых элементов нашего успеха, начавшегося еще в раннем доступе, является постоянное внимание к нашему сообществу и оперативное реагирование на его отзывы. Наши обновления также являются важным фактором нашего успеха, как и текущее событие Tide of Corruption [...].
Ранний доступ к Hunt: Showdown открылся в Steam в феврале 2018 года. Официальный же релиз полной версии игры состоялся 27 августа 2019 года на ПК, а в последующие месяцы - на Xbox One и PlayStation 4. Игра также доступна на платформах текущего поколения в рамках обратной совместимости.
Фарм Облигаций тоже урезали прислушиваясь? Как и цены на длс с донатом подняли из тех же соображений?))))
Благодаря той обнове игра стала намного честнее к игрокам. Раньше донатеры могли менять перки и полоски хантов, что было невиданной роскошью для обычного игрока, и давало преимущество с сборе ханта. Теперь это доступно всем и бессплатно. А длц и фарм облигаций, которых всё ещё нормально можно нафармить на недельных заданиях, нужны только для скинчиков, которые имеют около нулевое влияние на геймплей.
Этого изначально не должно было быть в ПЛАТНОЙ игре)))))
и зачем две одинаковых новости?
"Escape from Tarkov" только отечественное, только хардкор ))
играл в ханте с некоторыми выходцами с таркова, и они говорят что хант хардкорнее)
смешно
Надо будет стримы посмотреть "с прямыми руками", а то криворучек полно, а ведь поносят на Crytek... вот вам и похвалы:D
В особенности неисправленные баги с релиза, жутчайшее читерство с которым ничего не делается (по крайней мере на русском сервере, так как есть софт который походу античитом не определяется). Нет аналогов этой игре лично мне очень нравится сеттинг, но игру я бы охарактеризовал так - преувеличенно хардкорная игра (там где это не надо - нужно порезать всё PVE в игре на 35-50%), даже 1н зомби висящий на вас при нападении на вас другого игрока = Почти верная смерть, а зомби самый слабый противник в этой игре. Удовольствия получите мало, только если не играете в про. команде, хотя и тут по рейту вас поставят против таких же как и вы, 95% всего времени будете в ней умирать, правило обычно 1но, кто кого первее услышал или заметил тот и победил, чем то напоминает Dark Souls по механике отправки на тот свет, даже когда спасаетесь вас информируют о том, что "Вы спаслись, чтобы умереть в другой раз", так что если хотите испортить себе настроение на вечер запустите её. Игра неадыкват - в ней нет правил, 2 одинаковых ситуации легко показывают противоположный результат. Давно пора сделать траекторию пуль с объяснением на скриншотах того как тебя убили, так как сдается мне много чего происходит абы как (поэтому видимо и не делают) + есть сильное подозрение, что новичкам в этой игре дают бонусы чтобы не ливали моментально (автонацел, устойчивость к попаданиям). И всё же жду её на Unreal Engine 5 :) надеюсь много чего исправят.
Ну ну, заметно.
Сейчас кто-то ляпнет про баг ещё с бета версии игры и читерах
Яд багается до сих пор))))