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Hyper Light Breaker 14.01.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.1 45 оценок

Hyper Light Breaker получит первое контентное обновление 18 февраля

butcher69
Новости

Heart Machine продолжает развивать Hyper Light Breaker, несмотря на не самый удачный старт в раннем доступе. Первое крупное обновление выйдет 18 февраля и добавит нового играбельного персонажа, врагов, аффиксы, голобайты, а также улучшит производительность и ребалансирует снаряжение и бой.

Разработчики также представили дорожную карту весенних обновлений. В марте в игре появится новый ассасин, дополнительные клинки, враги и улучшения баланса. В апреле выйдет обновление Buried Below, которое принесет новую Корону, расширенные территории, нового персонажа и врагов.

Кроме того, Heart Machine обещает улучшить процесс прохождения, упростить вхождение в игру, а также добавить новых боссов, сюжетный контент, систему прогрессии и сложность в конце игры. В ближайшее время разработчики представят планы обновлений на период с мая по июль.

-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alkapone-X

гир и комбат ребаланс каждый месяц??? что они делали до выхода в альфу?

0
антон фекалисимо

цветовая палитра мерзкая, как будто игра делалась при поддержке лгбт

-1
Kostya Bashmakov

так она и делалась, фото студии можешь найти

0
Фанат Миты

очередная аниме помойка?

-2
Вайнекс

Аниме помойка у тебя на аве. А здесь-то ты где аниме увидел?

1