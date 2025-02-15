Hyper Light Breaker получит первое контентное обновление 18 февраля

Heart Machine продолжает развивать Hyper Light Breaker, несмотря на не самый удачный старт в раннем доступе. Первое крупное обновление выйдет 18 февраля и добавит нового играбельного персонажа, врагов, аффиксы, голобайты, а также улучшит производительность и ребалансирует снаряжение и бой.
Разработчики также представили дорожную карту весенних обновлений. В марте в игре появится новый ассасин, дополнительные клинки, враги и улучшения баланса. В апреле выйдет обновление Buried Below, которое принесет новую Корону, расширенные территории, нового персонажа и врагов.
Кроме того, Heart Machine обещает улучшить процесс прохождения, упростить вхождение в игру, а также добавить новых боссов, сюжетный контент, систему прогрессии и сложность в конце игры. В ближайшее время разработчики представят планы обновлений на период с мая по июль.
гир и комбат ребаланс каждый месяц??? что они делали до выхода в альфу?
цветовая палитра мерзкая, как будто игра делалась при поддержке лгбт
так она и делалась, фото студии можешь найти
очередная аниме помойка?
Аниме помойка у тебя на аве. А здесь-то ты где аниме увидел?