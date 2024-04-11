Hyper Light Breaker: знакомство с мини-боссом в новом трейлере

Помнишь, как в “Гиперпространстве” все было не так уж и плохо, пока не появился он – загадочный мини-босс из свежего трейлера Hyper Light Breaker? Видишь ли, в мире Hyper Light всё как в кино: чем красочнее картинка, тем более зловещие тени скрываются за углом.

В игре, которая является продолжением Hyper Light Drifter, тебя ждет не прогулка по парку, а настоящее приключение с привкусом опасности. Ты – Брейкер, и твоя задача – не дать себя разбить. Звучит как очередной рабочий день? Возможно, но только если твоим офисом является Overgrowth, мир на грани хаоса, и в твоих руках не ручка, а оружие против орд монстров.

И да, если ты решишь взять с собой друзей, вас будет ждать кооперативное путешествие, где каждый может стать героем… или следующей жертвой. Здесь, как в старом добром Голливуде, сценарий неизменно включает в себя исследования, сражения и драматические повороты, только вот попкорн придется заменить на боеприпасы.

Готов ли ты стать Брейкером и противостоять не только монстрам, но и самому себе? Ведь, как известно, настоящий босс здесь – ты сам, пока не встретишь того самого мини-босса… А после – все карты вновь перетасовываются.

Hyper Light Breaker обещает быть эпическим роуд-муви в мире видеоигр, где каждый поворот скрывает новое испытание, а каждый враг – новую возможность доказать себе, что ты не просто игрок, а настоящий исследователь неизведанных миров. Так что, вперед, на встречу приключениям, и пусть тебя не смущает мрачный взгляд мини-босса – ведь именно так начинаются легенды.