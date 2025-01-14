Релизный трейлер Hyper Light Breaker демонстрирует кооперативный геймплей

Перед запуском в ранний доступ Steam, назначенным на 14 января, Hyper Light Breaker получила ещё один трейлер, демонстрирующий кооперативный геймплей. В ролике показано, как трое игроков исследуют мир, сражаются с врагами и используют различные возможности для прохождения.

Игроки, называемые Взломщиками, могут экипировать любое оружие и способности. Уникальные преимущества дают сикомы — небольшие дроны, сопровождающие героев. Основная задача заключается в том, чтобы победить Короны и проложить путь к Королю Бездны — загадочному антагонисту игры. Однако, благодаря элементам roguelike, смерть обнуляет прогресс, усложняя задачу.

Для перемещения доступны ховерборды, а по мере игры развивается домашняя база, предлагающая новые возможности. Игроки также узнают больше о загадочном мире Зарослей и его прошлом.

Hyper Light Breaker обещает динамичный кооператив и интересную систему развития. Следите за новостями о дорожной карте и обновлениях!