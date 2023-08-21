Релизный трейлер крупного дополнения New Frontiers для научно-фантастического сурвайвала Icarus

Многопользовательская игра на выживание.

Вы попадаете в чужой и незнакомый мир, где вам необходимо добывать ресурсы, охотиться на инопланетных животных и многое другое. Суровые условия требуют наличия защитного костюма, регулярного кислорода, пищи и воды, укрытия и постоянного наблюдения. Дикая природа легко провоцируется, и ваши планы могут измениться на лету.

Просчитайте риски и решите для себя — как далеко вы готовы зайти?