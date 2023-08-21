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Icarus 04.12.2021
7.2 221 оценка

Релизный трейлер крупного дополнения New Frontiers для научно-фантастического сурвайвала Icarus

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butcher69
Новости

RocketWerkz представила геймплейный трейлер ICARUS: New Frontiers

New Frontiers - это крупное расширение для PvE-игры на выживание Icarus, добавляющее новую карту с вулканическими, болотными и инопланетными биомами, населенными мутировавшими и инопланетными существами и боссами. Дата выхода дополнения назначена на 24 августа.

Продвигайтесь по сюжету, находясь в открытом мире, с помощью новых операций, раскрывающих тайны этой инопланетной планеты. Собирайте новые ресурсы и создавайте более 100 новых предметов.

После выхода в декабре 2021 года игра Icarus быстро разошлась тиражом более миллиона копий. С момента запуска игры в декабре 2021 года компания RocketWerkz каждую неделю выпускала обновления основанные на отзывах игроков и New Frontiers - это кульминация совместного видения игроков и команды разработчиков.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Икарусу нужна оптимизация а не DLC. У половины потенциально готовых играть в эту игру она не запустилась должным образом.

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ZeroMA777

Во во, я играл мне понравилось, но играть в 30 фпс, я никак не хочу.

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