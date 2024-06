По слухам, по мотивам ICO могут снять фильм или сериал

Согласно сообщениям известного подкаста Easy Allies, существует вероятность того, что ICO может стать фильмом или телесериалом от Sony. Сообщается, что проект уже был предложен внутри компании, хотя о его результатах пока ничего не известно.

Sony уделяет большое внимание интеллектуальной собственности PlayStation в трансмедийном аспекте: идея состоит в том, чтобы использовать множество популярных игр для создания продукции в различных секторах, таких как кино и телевидение. Результаты этого процесса видны в последние годы.

Среди прочего, мы стали свидетелями появления фильма "Гран Туризмо" и телесериала по мотивам Twisted Metal, а также анонса других проектов, таких как сериалы по мотивам God of War и Horizon Zero Dawn.

Вскоре к ним может присоединиться ICO, хотя эта франшиза, конечно, менее известна, чем другие, и, возможно, с ней будет сложнее работать.

Однако стоит отметить, что Хубер из Easy Allies говорил лишь о "питче", то есть предложении, результат которого нам пока неизвестен.

Вышедшая в 2001 году ICO - первая игра в "трилогии" Фумито Уэды для PlayStation, наряду с Shadow of the Colossus и The Last Guardian, и одна из самых любимых среди всех игр для PS2, основанная на действительно неповторимой атмосфере.