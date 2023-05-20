Рогалик IGNISTONE выходит 3 октября на ПК, iOS и Android ©

Рогалик IGNISTONE будет запущен для ПК в Steam, iOS и Android 3 октября, объявили издатель Kodansha и разработчик Mono Entertainment.

IGNISTONE — это игра в жанре roguelike, в которой игроки продвигаются по подземельям, придумывая комбинации оружия и амулетов. Оружие и амулеты с различными навыками совместимы друг с другом. Найдите комбинацию, которая лучше всего соответствует вашему вкусу, предпочитаете ли вы силу атаки, долговечность или специальные приемы.

В IGNISTONE сочетаются элементы roguelike, в которых вы комбинируете оружие и амулеты для продвижения, и элементы действия Sento, в которых вы используете только gat и специальные приемы.

Независимо от того, продвигаетесь ли вы с тщательной подготовкой или доверяете своим собственным навыкам, чтобы продолжать движение, толчок и тяга игры — это самое большое удовольствие от IGNISTONE.