ILL обзавелась новыми подробностями: оружие, головоломки, сюжет и многое другое

После долгого перерыва — настолько, что многие считали, что игра никогда не увидит свет — многообещающий хоррор ILL возвращается с новой силой. После объявления о партнёрстве с Mundfish, создателями Atomic Heart, и представления нового трейлера на Summer Game Fest, разработчик Team Clout раскрыли несколько новых подробностей о проекте.

Название и концепция

Название ILL было выбрано, чтобы отразить хоррор-тон игры (такие слова, как «больной» и «извращённый»), а также потому, что оно тесно связано с игровым миром, включая предметы, врагов и атмосферу.

Ход разработки

Разработка достигла важной вехи: этап препродакшена завершён.

Команда активно работает над созданием врагов, локаций и кат-сцен.

Сюжет завершён, и начались съёмки кат-сцен.

Эволюция концепции

После выхода трейлеров 2021 года масштаб проекта расширился: мир стал больше, монстры — разнообразнее и выразительнее, а повествование — глубже.

Проект стал более амбициозным, но сохранил свою первоначальную концепцию.

Музыкант Лорн больше не участвует в проекте, чтобы сосредоточиться на собственной работе.

Партнёрство с Mundfish

Mundfish участвует во всех аспектах, включая техническую поддержку, но уважает творческое видение команды.

С момента заключения партнёрства команда выросла с 8 до примерно 50 человек.

Платформы, цены и технологии

В настоящее время демоверсия не планируется, но рассматривается в будущем.

Цена пока не определена, но будет зависеть от рыночной практики.

Будет выпущена версия на физическом носителе.

Игра использует Unreal Engine 5 с поддержкой всех технологий, таких как Nanite, Lumen, трассировка лучей, DLSS, FSR и XeSS.

DirectX 11 не поддерживается.

Размер игры будет умеренным, не достигающим 100 ГБ.

VR пока не планируется, но может быть рассмотрен после запуска.

Содержание и продолжительность

Предполагаемая продолжительность игры составит 10-12 часов, с размеренным темпом и акцентом на повествование.

Будут присутствовать NPC, кат-сцены и диалоги с запоминающимися и неоднозначными персонажами.

Сеттинг варьируется от клаустрофобных локаций до открытых пространств.

Главный герой будет иметь голос, что придаст повествованию эмоциональную насыщенность.

Бой, оружие и механика

Система развития с улучшениями оружия и предметами, открывающими новые локации.

Обслуживание оружия будет крайне важно для предотвращения вылетов.

Инвентарь вдохновлён ремейком Resident Evil 4, с возможностью крафта.

Разнообразное оружие: револьверы, полуавтоматические пистолеты, дробовики, винтовки и импровизированное оружие.

Также будет присутствовать оружие ближнего боя.

Механика удара ногой прерывает атаки врагов, но расходует выносливость.

Враги, кровь и ИИ

Продвинутая система расчленения с прицельным уроном и реалистичной реакцией врагов.

Монстры реагируют на потерю конечностей, изменяя своё поведение и схему атак.

Враги могут использовать предметы окружения (включая отрубленные конечности).

Физика и рэгдолл с интегрированной анимацией.

Сцены смерти игроков будут впечатляющими и жестокими.

Старые монстры из трейлеров были переработаны.

Будут бои с боссами и мини-боссами, причём старый мини-босс теперь является обычным противником.

Головоломки