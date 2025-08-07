ILL обзавелась новыми подробностями: оружие, головоломки, сюжет и многое другое

После долгого перерыва — настолько, что многие считали, что игра никогда не увидит свет — многообещающий хоррор ILL возвращается с новой силой. После объявления о партнёрстве с Mundfish, создателями Atomic Heart, и представления нового трейлера на Summer Game Fest, разработчик Team Clout раскрыли несколько новых подробностей о проекте.
Название и концепция
- Название ILL было выбрано, чтобы отразить хоррор-тон игры (такие слова, как «больной» и «извращённый»), а также потому, что оно тесно связано с игровым миром, включая предметы, врагов и атмосферу.
Ход разработки
- Разработка достигла важной вехи: этап препродакшена завершён.
- Команда активно работает над созданием врагов, локаций и кат-сцен.
- Сюжет завершён, и начались съёмки кат-сцен.
Эволюция концепции
- После выхода трейлеров 2021 года масштаб проекта расширился: мир стал больше, монстры — разнообразнее и выразительнее, а повествование — глубже.
- Проект стал более амбициозным, но сохранил свою первоначальную концепцию.
- Музыкант Лорн больше не участвует в проекте, чтобы сосредоточиться на собственной работе.
Партнёрство с Mundfish
- Mundfish участвует во всех аспектах, включая техническую поддержку, но уважает творческое видение команды.
- С момента заключения партнёрства команда выросла с 8 до примерно 50 человек.
Платформы, цены и технологии
- В настоящее время демоверсия не планируется, но рассматривается в будущем.
- Цена пока не определена, но будет зависеть от рыночной практики.
- Будет выпущена версия на физическом носителе.
- Игра использует Unreal Engine 5 с поддержкой всех технологий, таких как Nanite, Lumen, трассировка лучей, DLSS, FSR и XeSS.
- DirectX 11 не поддерживается.
- Размер игры будет умеренным, не достигающим 100 ГБ.
- VR пока не планируется, но может быть рассмотрен после запуска.
Содержание и продолжительность
- Предполагаемая продолжительность игры составит 10-12 часов, с размеренным темпом и акцентом на повествование.
- Будут присутствовать NPC, кат-сцены и диалоги с запоминающимися и неоднозначными персонажами.
- Сеттинг варьируется от клаустрофобных локаций до открытых пространств.
- Главный герой будет иметь голос, что придаст повествованию эмоциональную насыщенность.
Бой, оружие и механика
- Система развития с улучшениями оружия и предметами, открывающими новые локации.
- Обслуживание оружия будет крайне важно для предотвращения вылетов.
- Инвентарь вдохновлён ремейком Resident Evil 4, с возможностью крафта.
- Разнообразное оружие: револьверы, полуавтоматические пистолеты, дробовики, винтовки и импровизированное оружие.
- Также будет присутствовать оружие ближнего боя.
- Механика удара ногой прерывает атаки врагов, но расходует выносливость.
Враги, кровь и ИИ
- Продвинутая система расчленения с прицельным уроном и реалистичной реакцией врагов.
- Монстры реагируют на потерю конечностей, изменяя своё поведение и схему атак.
- Враги могут использовать предметы окружения (включая отрубленные конечности).
- Физика и рэгдолл с интегрированной анимацией.
- Сцены смерти игроков будут впечатляющими и жестокими.
- Старые монстры из трейлеров были переработаны.
- Будут бои с боссами и мини-боссами, причём старый мини-босс теперь является обычным противником.
Головоломки
- Головоломки будут похожи на те, что были в серии Resident Evil.
- Они призваны поддерживать напряжение, не нарушая ритма и погружения в игру.
вот всё шло хорошо, не предвещало беды и тут высралось - "Головоломки"
Ну так головоломки уже давно как неотъемлемая часть жанра, без них хорроров щас почти нету
Точно.