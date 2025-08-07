ЧАТ ИГРЫ
ILL 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 283 оценки

ILL обзавелась новыми подробностями: оружие, головоломки, сюжет и многое другое

monk70

После долгого перерыва — настолько, что многие считали, что игра никогда не увидит свет — многообещающий хоррор ILL возвращается с новой силой. После объявления о партнёрстве с Mundfish, создателями Atomic Heart, и представления нового трейлера на Summer Game Fest, разработчик Team Clout раскрыли несколько новых подробностей о проекте.

Название и концепция

  • Название ILL было выбрано, чтобы отразить хоррор-тон игры (такие слова, как «больной» и «извращённый»), а также потому, что оно тесно связано с игровым миром, включая предметы, врагов и атмосферу.

Ход разработки

  • Разработка достигла важной вехи: этап препродакшена завершён.
  • Команда активно работает над созданием врагов, локаций и кат-сцен.
  • Сюжет завершён, и начались съёмки кат-сцен.

Эволюция концепции

  • После выхода трейлеров 2021 года масштаб проекта расширился: мир стал больше, монстры — разнообразнее и выразительнее, а повествование — глубже.
  • Проект стал более амбициозным, но сохранил свою первоначальную концепцию.
  • Музыкант Лорн больше не участвует в проекте, чтобы сосредоточиться на собственной работе.

Партнёрство с Mundfish

  • Mundfish участвует во всех аспектах, включая техническую поддержку, но уважает творческое видение команды.
  • С момента заключения партнёрства команда выросла с 8 до примерно 50 человек.

Платформы, цены и технологии

  • В настоящее время демоверсия не планируется, но рассматривается в будущем.
  • Цена пока не определена, но будет зависеть от рыночной практики.
  • Будет выпущена версия на физическом носителе.
  • Игра использует Unreal Engine 5 с поддержкой всех технологий, таких как Nanite, Lumen, трассировка лучей, DLSS, FSR и XeSS.
  • DirectX 11 не поддерживается.
  • Размер игры будет умеренным, не достигающим 100 ГБ.
  • VR пока не планируется, но может быть рассмотрен после запуска.

Содержание и продолжительность

  • Предполагаемая продолжительность игры составит 10-12 часов, с размеренным темпом и акцентом на повествование.
  • Будут присутствовать NPC, кат-сцены и диалоги с запоминающимися и неоднозначными персонажами.
  • Сеттинг варьируется от клаустрофобных локаций до открытых пространств.
  • Главный герой будет иметь голос, что придаст повествованию эмоциональную насыщенность.

Бой, оружие и механика

  • Система развития с улучшениями оружия и предметами, открывающими новые локации.
  • Обслуживание оружия будет крайне важно для предотвращения вылетов.
  • Инвентарь вдохновлён ремейком Resident Evil 4, с возможностью крафта.
  • Разнообразное оружие: револьверы, полуавтоматические пистолеты, дробовики, винтовки и импровизированное оружие.
  • Также будет присутствовать оружие ближнего боя.
  • Механика удара ногой прерывает атаки врагов, но расходует выносливость.

Враги, кровь и ИИ

  • Продвинутая система расчленения с прицельным уроном и реалистичной реакцией врагов.
  • Монстры реагируют на потерю конечностей, изменяя своё поведение и схему атак.
  • Враги могут использовать предметы окружения (включая отрубленные конечности).
  • Физика и рэгдолл с интегрированной анимацией.
  • Сцены смерти игроков будут впечатляющими и жестокими.
  • Старые монстры из трейлеров были переработаны.
  • Будут бои с боссами и мини-боссами, причём старый мини-босс теперь является обычным противником.

Головоломки

  • Головоломки будут похожи на те, что были в серии Resident Evil.
  • Они призваны поддерживать напряжение, не нарушая ритма и погружения в игру.
Комментарии: 3
jax baron

вот всё шло хорошо, не предвещало беды и тут высралось - "Головоломки"

RedDay13

Ну так головоломки уже давно как неотъемлемая часть жанра, без них хорроров щас почти нету

Dakini

Точно.